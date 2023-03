Salon de l'emploi : la deuxième édition du festival Horizon 9 à Grenoble

Quelle est l’idée de ce salon de l'emploi et des compétences... vous parlez même de festival, c’est un concept un peu original.

Nicolas Cuynat (Mare Nostrum), organisateur du festival Horizon 9 - L’idée c’est effectivement de plutôt parler de festival parce que notre ambition c’était de réunir plusieurs communautés autour d’une problématique commune : l’emploi, la formation sur le territoire. Et on s’aperçoit aujourd’hui qu’il n'est pas toujours évident de rassembler autour de cette thématique, alors même qu'elle concerne tout le monde : que ce soit les demandeurs d’emploi et personnes en recherche d’orientation, ou même les employeurs. Donc l’idée c’était d’amener des ingrédients nouveaux autour de cette thématique pour avoir la chance de pouvoir se rencontrer dans un moment convivial.

On parle de pénurie de main-d'œuvre : le rapport de force a-t-il changé entre employeurs et demandeurs d’emploi ?

Je crois qu'on se le crée nous-mêmes finalement en restant sur les mêmes communautés, et c’est en formant, c’est en mettant des nouveaux acteurs sur le marché de l’emploi que cette tension ou - entre guillemets - ce rapport de force pourra s’équilibrer.

Vous parlez beaucoup de d’inclusion et de diversité. C’est important ?

Aujourd'hui peut-être encore plus qu'ailleurs sur notre territoire puisque à priori le Grenoblois "de souche" ne représente que 30% de notre notre population. Donc c’est une de nos forces et il faut travailler avec la diversité c’est important, l’accompagnement vers l’emploi aussi. Et ça, ça commence très jeune puisqu'aujourd’hui dès le collège on demande à nos collégiens de trouver un stage de 3e, et pour autant ils ont très peu vu ce qui était une entreprise ou un commerce - ou en tout cas ce que représente un métier. Donc effectivement il y a un travail pédagogique, un travail d’accompagnement, et un travail collectif pour remettre toutes les communautés de salariés potentiels (ou pas, d'ailleurs) vers l'emploi.

Sur le bassin grenoblois on a besoin de quels profils ?

On a besoin de tous les profils en fait : on a aujourd'hui énormément de besoins qui sont mis en lumière sur les métiers techniques autour notamment des grands employeurs que ST Micro ou Soitec. Mais pour autant toutes les entreprises du territoire cherchent à embaucher donc je crois qu'il y a du travail pour tout le monde, dans tous les secteurs, et qu’il faut aussi se libérer par rapport à ça et rechercher un travail aussi, peut-être, par plaisir plutôt que d’essayer de compenser une tension ou une quelconque pénurie.

PRATIQUE : LE FESTIVAL HORIZON 9 SE TIENT DE 9H À 17H CE VENDREDI 17 MARS AU WORLD TRADE CENTER DE GRENOBLE. LES INFOS SONT SUR LE SITE INTERNET DE L'ÉVÉNEMENT .