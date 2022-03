Salon de l'habitat : avec le Covid, de nombreux Castelroussins concrétisent leurs projets

Confinement, télétravail... On a passé beaucoup de temps chez nous ces deux dernières années. De quoi donner des envies de changement ! L'épidémie de Covid a fait naître de nombreux projets de décoration, rénovation, construction.

Des projets qui ont mûri dans la tête de nombreux Berrichons et qui prennent vie au Salon de l'habitat de Châteauroux. La 40ème édition de l'événement a ouvert ses portes vendredi 18 mars sous la bulle de Belle-Isle et accueille les visiteurs jusqu'à lundi 21 mars.

Des clients "en mode achat"

Au programme : 111 exposants, dont dix nouveaux qui permettent de concrétiser des projets d'aménagement intérieur ou extérieur. Dans les allées du salon, la plupart des exposants font le même constat : le Covid a joué comme élément déclencheur de nombreux projets. "Beaucoup de gens sont restés chez eux, il y en a pas mal qui ont réussi à mettre un peu d'argent de côté et l'ont réinvesti dans leur maison", constate Virginie Pretat, directrice d'ABP Centre menuiserie, entreprise basée à Issoudun qui fabrique des fenêtres, portes, clôtures, volets...

REPORTAGE - Dans les allées du Salon de l'habitat de Châteauroux, les exposants se réjouissent de voir des clients avec des projets concrets. Copier

Avec ces deux dernières années marquées par l'épidémie, "les gens ont pu mûrir leur projet et ils viennent vers nous avec des plans, des achats de terrains", remarque Fernand Figueiras de chez Mikit à Châteauroux. "Ils sont vraiment en mode achat". Même constat quelques allées plus loin, où Jean-Paul Boisjot et son fils Quentin, vendent des piscines et des spas. "Ils veulent le confort chez eux, le cocooning, ils veulent le bien-être à domicile", expliquent les gérants de Berry Piscines.

Autre rendez-vous très attendus par les exposants et par les Castelroussins : la Foire de Châteauroux. Elle aura lieu au mois de mai.