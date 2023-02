Salon de l'immobilier : des conseils pour devenir propriétaire

Quand internet ne suffit plus pour obtenir des informations lorsqu'on veut devenir propriétaire, le mieux reste encore de se déplacer pour avoir des avis d'experts. Depuis vendredi 24 et jusqu'à dimanche 26 février se tient le salon de l'immobilier à l'espace Encan de La Rochelle. La présence de 90 exposants : agences immobilières, maîtres d'œuvre, constructeurs, mais aussi décorateurs d'intérieur ou encore associations de conseils, permettent de construire ou d'affiner son projet quand on veut devenir propriétaire.

L'énergie, un critère important

Acquérir son premier bien quand on est jeune, ce n'est pas toujours évident. D'autant plus dans cette période où les prix de l'immobilier sont encore élevés, notamment en Charente-Maritime. Fin 2022 dans le département le marché avait pris, selon certains notaires, 15% à 20% de plus par rapport à l'année précédente. Une hausse qui ne refroidit pas certains mais encore faut-il faire les bons choix. Alors pour investir, certains critères sont plus importants que d'autres. Pour Quentin, 26 ans et Estelle 24 ans, un jeune couple d'informaticiens qui cherche à s'installer entre Niort et La Rochelle, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un critère important. "L'énergie coûte très cher donc une maison qui consomme pas trop c'est important et c'est l'un des premiers critères qu'on regarde sur une annonce."

Acheter ou construire, il faut choisir

Au départ, le jeune couple souhaitait acheter mais le salon de l’immobilier leur a permis d’envisager une autre hypothèse : la construction. C’est aussi l’option à laquelle réfléchit Thibault et sa copine venus prendre des renseignements pour leur projet. « Ça coûte peut-être un peu plus cher de faire construire en ce moment avec la hausse des matériaux, par contre on s’y retrouve peut-être au bout de 10 ans parce qu’on paiera moins cher en électricité ou en gaz. »

Marie Renauld, juriste à l'Adil, l'agence départementale d'information sur le logement, présente au salon de l'immobilier, conseille aussi de regarder les biens à rénover. "Actuellement il y a quelques aides financières donc il peut y avoir des affaires dans l'ancien." "Ma Prime Rénov" proposé par le gouvernement permet par exemple aux propriétaires à revenus modestes ou très modestes de faire des travaux de rénovation "permettant un gain énergétique d'au moins 35 %", indique le site internet service-public.fr