Épinal, France

Depuis ce jeudi après-midi, c'est le Salon des Métiers au Centre des Congrès d’Épinal. Un évènement organisé par les trois chambres consulaires vosgiennes (la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture). Leur objectif : valoriser la formation professionnelle, du CAP au diplôme d'ingénieur. En tout, neuf grandes filières sont présentées et les métiers du bois, notamment, sont à l'honneur.

"Ne pas avoir peur du bâtiment"

Près d'une trentaine d'établissements de formations sont présents tout comme certaines entreprises. L'occasion, peut-être, de déposer un CV ou deux. On ne sait jamais. Du travail, il y en a dans l'hôtellerie, dans l'industrie, mais aussi, par exemple, dans la construction.

La preuve avec Anthony, charpentier-couvreur à Mirecourt. A 21 ans, il espère bientôt décrocher son CAP charpentier-bois au Centre de formation du BTP à Arches. Il est venu au Salon des Métiers pour montrer son savoir-faire aux visiteurs et casser, au passage, quelques préjugés. "Souvent on dit que c'est un métier difficile, rapporte-t-il. Moi avec mes petits bras, l'aspect physique, je le ressens oui. Mais il ne faut pas avoir peur du bâtiment."

"La filière reprend de la valeur, on en parle de plus en plus. La construction bois se développe énormément."

"La crise, elle est derrière nous"

Et pas seulement le bois. En réalité, c'est toute une filière qui repart comme le confirme Bruno Eve, chargé du développement de l'apprentissage dans le secteur du bâtiment dans les Vosges : "On le voit bien, j'ai des contacts avec de nombreuses entreprises qui recherchent ici dans le département. La crise, elle est derrière nous. J'espère qu'on dira bientôt : quand le bâtiment va, tout va."

"On sent la reprise économique. Il y a des chantiers importants qui se créent. On voit de plus en plus de grues dans les villes et on voit de nouveaux permis de construire. Donc, il faut former des jeunes pour tous ces chantiers-là."

La fédération du BTP vosgien confirme : les entreprises du secteur ont besoin de main d’œuvre et notamment des opérateurs de chantier, des chauffagistes ou encore des charpentiers-couvreurs.

Le Salon des Métiers se tient jusqu'à samedi (17h) au Centre des Congrès d'Épinal. L'entrée est libre.

A ÉCOUTER AUSSI : le témoignage de Marie-Jo. Ancienne assistante dans un cabinet de comptabilité, elle a décidé de changer totalement de voie. Après une formation à Neufchâteau et Liffol-le-Grand, elle est désormais tapissière-décoratrice, un CAP en poche. Elle lance aujourd'hui son entreprise dans le centre-ville d’Épinal.