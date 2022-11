Au Salon des vignerons indépendants de Reims, "on retrouve notre vitesse de croisière"

C'était le temps fort du week-end à Reims : plus de 300 exposants venus de toute la France se sont réunis pour la 30e édition du Salon des vins des vignerons indépendants . Depuis vendredi 11 novembre , ils sont réunis au Parc des expositions de Reims, et ce jusqu'au lundi 14 novembre.

Après une année blanche en raison de la pandémie de Covid-19 et une édition 2021 masquée, c'est un retour à la normale cette année pour ce salon. Quel bilan alors que l'inflation pèse sur le pouvoir d'achat des Français ? Comment les vignerons sont-ils touchés par l'inflation et les coûts exorbitants de l'énergie ? Réponses avec Pierre-Antoine Giovannoni, vice-président de la Confédération nationale des Vignerons indépendants, en charge des salons.

France Bleu Champagne-Ardenne : Le salon n'est pas encore tout à fait terminé, mais après ce long week-end, quel bilan en faites-vous ?

Pierre-Antoine Giovannoni : C'est un très bon début de salon ! On a eu beaucoup de visiteurs puisque le vendredi était férié. Globalement, les échos sont bons. On sait que sur un salon, on tourne souvent autour de 35 000 visiteurs, avec des fluctuations. On a subi une baisse post-Covid parce que mécaniquement, il y a eu moins de visiteurs puisque l'affluence a fait peur à un certain nombre. Ce n'est pas le cas cette année. On retrouve notre vitesse de croisière. Tout le monde a bien travaillé, les clients sont satisfaits du nouveau millésime 2022 qu'on leur a présentés. Une belle dynamique et une bonne ambiance, c'est toujours ce qu'on retrouve sur le salon, et c'est cette convivialité, aussi, qui fait le point fort des salons des vignerons indépendants.

Est-ce que les exposants ressentent le contexte inflationniste qui pèse sur le pouvoir d'achat des visiteurs ?

C'est effectivement une des choses que l'on guette. Alors, pour le coup, il est un peu tôt pour faire un bilan concernant le panier moyen. Pour l'instant, sur ce que j'ai pu obtenir comme information auprès des uns et des autres, le panier moyen est tout à fait bon, il n'a pas l'air d'avoir baissé. Alors qu'à Lyon, la semaine dernière, on a eu une augmentation du nombre de visiteurs, mais une baisse du panier moyen. Chaque ville a sa propre dynamique, et à Reims, ça n'a pas l'air d'être sensible pour l'instant. Tant mieux.

La pandémie de Covid-19 a fait beaucoup de mal aux salons. Est-ce que ça marche toujours autant ?

On a eu un arrêt au frein à main pendant toute la période du Covid-19. Évidemment, ça a été une période où il a fallu nous adapter énormément. Ce qui est intéressant, c'est que les mesures complémentaires et adaptatives - type numérique, réseaux sociaux, etc. - sont venues finalement se compiler à l'offre des salons, et non pas se soustraire. D'autant que l'offre numérique a montré ses limites : rien ne remplace la qualité de la relation humaine. Dans toutes ces périodes un peu chaotiques que nous traversons, on se rend compte que de pouvoir se voir, échanger et discuter, dans le monde de la gastronomie, de la culture, le numérique ne remplace pas ça. Nos salons gardent cette force-là. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que pour nous, vignerons indépendants, les salons représentent jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires annuel. C'est loin d'être négligeable, c'est une source de revenus immédiate. Donc oui, il y a un vrai succès du modèle.

Face à l'inflation et les coûts de l'énergie, comment vont les vignerons ?

Le monde de la viticulture est extrêmement résilient. Selon les bassins, la situation est très différente. On voit bien qu'en ce moment, le Bordelais, qui pourtant est de grande notoriété, est une des régions qui souffre le plus économiquement.

Notre première difficulté cette année, c'est de réussir à acheter des bouteilles pour mettre nos vins dedans. On est en flux tendu chez la plupart des verriers et on n'obtient pas nos bouteilles avant 6 à 8 mois, quand on les obtient... Les problèmes d'approvisionnement sur les capsules, l'inflation sur les matières premières, sur les étiquettes, les cartons, qui ont augmenté de 30 à 40 %, les piquets, les fils de fer... Tout est beaucoup plus compliqué face à une situation économique où tout le monde tend un peu le dos en se disant : "Est-ce que ça passe ou ça casse ?" Pour l'instant, ça passe. On n'est pas forcément confortables, mais on a cette force de pouvoir s'adapter au mieux.

Vous affichez un certain optimisme alors que vous décrivez une situation assez critique...

On ne va pas se mentir, ça fait partie des périodes les plus compliquées qu'on a traversé depuis 50-60 ans, dans un schéma global où on perd 7 % de consommateurs en France tous les ans, où le marché de la bière a dépassé pour la première fois le marché du vin... On a conscience d'avoir énormément de potentiel et de qualité dans une période où il en faut énormément pour être résilient. Je nous sais capables de nous adapter.