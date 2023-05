Salon des vins à Laval : la concurrence se joue également sur les étiquettes des bouteilles

Le Salon des vins a ouvert ce vendredi 5 mai à Espace Mayenne à Laval et se termine ce dimanche 7 mai à 18 heures. Plus de 60 viticulteurs, originaires de toute la France, sont présents à la 22e édition de cet événement, ainsi qu'une vingtaine de producteurs du terroir. Les visiteurs peuvent donc déguster du vin, mais aussi du foie gras, du miel, des fromages ou encore des huîtres. Pour attirer les nouveaux clients, les viticulteurs peaufinent le visuel de leurs bouteilles de vin, avec de belles étiquettes.

"L'important, c'est ce qui est dans la bouteille"

Sylvaine Martin vend des bouteilles de Beaujolais et de Mâconnais. Cette viticultrice à la retraite, basée à Chânes, près de Mâcon, en Saône-et-Loire, participe au Salon des Vins avec son mari pour faire découvrir les bouteilles produite par ses deux fils, qui ont repris l'exploitation familiale. Elle l'a remarqué, les nouveaux clients regardent d'abord l'étiquette de la bouteille. "Je pense que les jeunes, c'est plus ça en priorité, mais nos anciens clients, c'est ce qu'il y a dedans, dans la bouteille", affirme cette viticultrice qui vient au Salon des Vins de Laval depuis la première édition. À ses côtés, son mari Jean-Jacques Martin n'est pas tout à fait d'accord : "L'important, c'est ce qui est dans la bouteille !".

Le domaine est identifiable en rouge sur cette étiquette, qui se veut "soft et traditionnelle". © Radio France - Maïwenn Bordron

Un peu plus loin, Caroline Charrier propose des bouteilles de Côtes du Rhône et de Châteauneuf-du-Pape. Cette gérante d'un domaine, situé dans le Vaucluse, reconnaît qu'elle essaie d'avoir une logique marketing, même si sa principale préoccupation, c'est "le vin". "Si ça fait trop vieillot, je pense qu'il faut changer. Mais on a essayé de clarifier, de faire soft avec les principales écritures qu'il doit y avoir. Comme je fais le vin traditionnellement, je fais une étiquette qui est assez traditionnelle", décrit la gérante du domaine Domaine Font de Courtedune.

Une autre viticultrice, Brigitte Nouhaud, passe également du temps à élaborer chaque visuel de ses Côtes de Blaye, dans le Bordelais. "Le problème du Français, maintenant, en général, quand vous ne connaissez pas, vous voulez une bouteille, vous faites quoi ? C'est le look. Alors, je dis arrêtez-vous et goûtez", souligne la gérante du Château Haut-Lambert.