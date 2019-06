Salon du Bourget 2019 : le poids de l'Occitanie

Le 53e Salon du Bourget démarre lundi, en banlieue parisienne. Rendez-vous incontournable de l'aéronautique et du spatial : Et des chiffres de géants : 320.000 visiteurs attendus en une semaine, plus de 2.400 exposants, 150 avions sur place.Place aux pros jusqu’à jeudi, puis au public dès vendredi.

Haute-Garonne, France

L'Occitanie fait une nouvelle fois la démonstration de son statut de poids lourds de l'aéronautique et du spatial à l'échelle mondiale. La région concentre à elle seule 27% des effectifs de l'aéronautique et du spatial en France (derrière l'Île-de-France, 30%, mais loin devant l'Aquitaine 10%), 80.000 emplois hors Airbus. Un quart des salariés européens dans l'aérospatial travaille dans notre région. Au Bourget, l'Occitanie sera en force du 17 au 23 mai. D'abord avec son pavillon, de 1.500m² qu'elle partage cette année avec la Nouvelle Aquitaine.

La logistique du salon est très lourde, la Région tâche de faciliter la tâche aux petites entreprises qui, sans notre aide, ne viendraient peut-être pas au Bourget. — Carole Delga, la présidente de la Région

ATR présentera un 72-600 cette année encore sur le tarmac du Bourget. © Radio France - Vanessa Marguet

Ensuite, en comptant les entreprises nombreuses qui auront leur propre stand, plus de 250 exposants porteront la bannière occitane. La Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Lot, l'Ariège, le Gers, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales seront représentées. Tous les types d'activités sont présents : les sous-traitants électriques, électroniques, mécaniques ou métallurgiques; les services; la maintenance/pièces détachées; les matériaux, les logiciels de production, l'aide au pilotage, les propulseurs, etc.

Nous, on intègre la globalité de la filière, on sait tout faire, du donneur d'ordre aux sous-traitants en passants par les pôles de compétitivité : l'aéro-structure, les systèmes, les moteurs, l'assemblage, la maintenance.— Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie

Quelles entreprises de chez nous ?

Inévitablement seront présents tous les donneurs d'ordre et les gros fournisseurs directs qui disposent de leur propre stand : Airbus évidemment qui présentera pas moins de 18 aéronefs (avions, hélicos, drones, sans compter les appareils de l'Armée), _Thalèset Thalès Alenia Space, le groupe Safran, ATR (qui présentera un ATR-72-600), Latécoère_, Figeac Aero ou encore Liebherr-Aerospace. Derrière, des acteurs moins célèbres mais qui ont quand même les moyens d'avoir leur propre pavillon : Swift Aerospace France, Philotech, Busby Metals (Toulouse), Satys, Expiris (Blagnac), Edison Ways (Montauban), Air Support (Pujaudran, dans le Gers) Recaero (Verniolle en Ariège) ou Fives (Saint-Céré dans le Lot) pour n'en citer que quelques-uns sur les dizaines.

Le Salon sera ouverts aux pros du 17 au 20 juin, et au public du 21 au 23. - © SIAE 2017 - Anthony Guerra & Alex Marc

Enfin, les 81 PME "hébergées" sur le pavillon de la Région Occitanie. Une cinquantaine viennent de Haute-Garonne, essentiellement de Toulouse et Colomiers mais aussi de Grenade (Optalm), Montrabé (Bayab Industries), Labège (Vodéa, ST Composites) ou Saint-Orens (Fleuret). À noter une belle délégation venue du Lot, dans l'espace collectif de la "Mecanic Vallée" avec Metrasur (Figeac), Pradel (Gourdon); Sud-Ouest Système (Capdenac) et trois entreprises de Saint-Céré (Sermati, RGI, Michel Pioch). L'Ariège sera aussi représentée par Taramm (Mazères), Minco (Aston) ou encore Galy SAS (Pamiers). Et les Hautes-Pyrénées auront cinq PME sur le stand régional dont SFIB et Spem Aéro. L'ancienne région Languedoc-Roussillon sera ultra-minoritaire au stand BC80 du hall 4 : seuls trois acteurs héraultais ont fait le déplacement en Seine-St-Denis, une start-up montpelieraine et deux sociétés de Béziers.

Les institutionnels se montrent aussi au Bourget, question d'images : les CCI, les écoles ou centres de recherches comme l'IRT Saint-Exupéry, Supaéro, l'Enac, les communautés d'agglomération. comme celle de Tarbes-Lourdes.

Emmanuel Macron doit inaugurer le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace ce lundi à 10 heures.