Salon du Bourget 2023 : les Toulousains en force pour la première édition depuis quatre ans

À Toulouse, on considère qu'un actif sur six travaille dans l'aéronautique ou le spatial. C'est dire le Salon du Bourget est une actualité pour de nombreux foyers en Occitanie. Avec 320.000 visiteurs attendus et 2.800 exposants, les organisateurs du salon du Bourget prédisent une édition record, après l'annulation de 2021 et au final quatre ans d'absence.

Tous les "gros" et la plupart des sous-traitants

Pour cette fête biennale de l'aéronautique et du spatial, aucun grand nom ne manquera à l'appel. Les grands employeurs de l'agglomération toulousaine, donneurs d'ordre et sous traitants de premiers rangs auront pour la plupart leur propre stand : Airbus, Airbus Defence and Space, Safran, ATR, Latécoère , Derichebourg (sur le stand de la Région), Thales Alenia Space ou encore Collins Aerospace.

Les plus petites structures issues de la supply chain seront seront sur le stand de la Région Occitanie, dans le hall 4.. Il regroupe une cinquantaine d'entreprises dont une grande majorité de Haute-Garonne :

Toulouse : Astrée Software, BMAX SAS, Cir Aero, H2 Pulse, Cognitus Consulting, Do It Platinium, Blue Water Intelligence, Dualeap, Mecabotix, Nehia, Komax Laselec, Stokvis Tapes, TakeAir, Swift Aerospace et Scalian

Colomiers : Falgayras, Broetje Automation, Excent France et Hydro Systems

Labège : Jedo Technologie, Vodea et ST Composites

Blagnac : Ascent Integration

Saint-Orens : Fleuret

Tournefeuille : T3S

Cugnaux : Git SAS

Aucamville : Lhers

Ramonville : Microtec

Muret : Etienne Lacroix

Alan (Comminges) : Nimble One

Les start-ups toulousaines assureront le spectacle

Les start-ups seront aussi mises à l'honneur. On peut citer Ascendance Flight Technologies , au Palays et son surprenant avion 5-places hybride à décollage vertical, ou la pépite de Francazal créée par des anciens d'Airbus et d'Assystem, Aura Aero qui montrera ses avions électriques biplaces.

Sur l'immense tarmac du Bourget, qui mesure l'équivalent de 18 terrains de football, le public verra en une semaine pas moins de 158 avions, aussi bien des commerciaux (Airbus, Boeing, ATR, Embraer), que des avions de combat (Rafale, F-35, Eurofighter) et des hélicoptères.

Les quatre premiers jours seront réservés aux professionnels. Le public peut venir à partir du vendredi, l'entrée sera gratuite pour les étudiants ce jour-là, de vendredi à dimanche pour les demandeurs d'emploi. Le secteur de l'aéronautique et du spatial cherche à embaucher 25.000 personnes cette année en France, après en avoir recruté 18.000 en 2022.