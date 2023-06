Salon du Bourget : la région Auvergne Rhône-Alpes est à la pointe dans le secteur aéronautique

France Bleu Saint-Etienne Loire : le salon du Bourget, pour vous, c'est à ne pas rater. Pour quelles raisons ce salon est-il si important pour les entreprises du secteur aéronautique ?

David Perret, gérant d'Eldec France à Saint-Priest (Rhône), membre associé de la CCI Lyon Métropole St-Etienne Roanne, membre du cluster Aérospace Auvergne Rhône-Alpes et représentant du GIFAS, Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales :

C'est le premier salon aéronautique au monde, on est très fier et il n'y a pas eu de salon depuis quatre ans à cause du Covid, donc c'est très important, tout le monde a hâte de se retrouve, d'avoir de nouvelles informations et de pouvoir démontrer tout ce qui a été fait pendant ces quatre ans.

Que fait-on lors d'un salon comme celui-là ?

On vient rencontrer des gens. En une semaine j'ai à peu près 30 à 40 meetings. Il faudrait des mois pour arriver à rencontrer toutes ces personnes. Donc en fait, on fait surtout de la continuité de business, mais on ne vend pas sur un salon, on se fait connaître.

Quand on pense aux avions, on pense tout de suite à Airbus, donc à Toulouse, un peu moins à la région Auvergne Rhône-Alpes. Pourtant nous sommes très présent dans ce secteur. 140 entreprises sont au salon du Bourget. C'est un secteur porteur ?

Effectivement on pense à l'Occitanie parce qu'il n'y a pas de grands donneurs d'ordres ou de fabricants d'avion en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y a beaucoup d'entreprises. En Auvergne il y a plutôt de la maintenance ou des fournisseurs de matières premières, mais il y a aussi des équipementiers autour de Lyon et dans la vallée de l'Arve il y a beaucoup de décolletage, donc il y a une forte, très forte présence et empreinte, en plus de tous les labos de recherche et des universités dans la région Rhône-Alpes.

Emmanuel Macron inaugure ce 54ème salon du Bourget. Il a déjà annoncé un plan de soutien au développement de "l'avion vert", des avions plus économes en carburant, voire électriques. L'État va débourser plusieurs centaines de millions d'euros dans la recherche. Il faut que l'aéronautique prenne ce virage du propre, de l'électrique, comme les voitures ?

Oui et c'est bien d'avoir un soutien financier pour accélérer la recherche technologique. Mais l'aéronautique n'a pas attendu et depuis une quinzaine d'années déjà il y a des efforts qui sont faits pour rendre l'aéronautique plus vert. On parle d'avions hydroélectriques, hybrides aussi/ Là on est surtout axé sur ce qu'on appelle les SAF, des fuel green.

La progression est assez rapide et d'ici une dizaine ou quinzaine d'années, il y aura beaucoup plus de proportion de SAF sur les vols et sur la partie hydrogène ce sera pas avant 2050.