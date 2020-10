Salon du mariage à Valognes : ils veulent se dire OUI malgré la crise sanitaire

Le Salon du Mariage 2020 a été maintenu ce week-end des 24 et 25 octobre à Valognes avec des consignes sanitaires strictes. C'était la 2e édition dans la ville, avec une quarantaine d'exposants présents. Il a réunit 650 personnes sur les deux journées

Alors que de nombreuses cérémonies prévues en 2020, ont dû être reportées, les visiteurs ont quand même répondu présents, pour organiser l'un des plus grands jours de leur vie. Même s'il a fallu repousser le jour J à 2021, voire la plupart du temps à 2022.

Le choix des alliances avec gel hydroalcoolique à disposition © Radio France - Jacqueline Fardel

Le salon nous a remotivé !

La perspective du mariage c'est aussi une note festive, dans un contexte particulièrement morose. Un couple de cherbourgeois, Stacy et Brendon eux ont fixé la date et pas question d'en démordre, cette fois c'est parti, et ça fait du bien. " _On va se marier le 28 août 2021 et l_e salon nous permet de nous projeter. Sinon on était pas vraiment dedans avec ce qu'il se passe en ce moment et ça arrive vite, alors le salon nous a reboosté, motivé. Et j'ai eu un coup de cœur pour une robe de mariée ! "

Un couple consulte un catalogue de robe de mariées au salon du mariage de Valognes © Radio France - Jacqueline Fardel

On veut que la fête soit belle

De rétablir le contact avec les futurs mariés fait du bien aussi aux exposants, du magasin de robes de mariées, aux bijoutiers, des animations photographiques aux traiteurs, des secteurs qui ont été affectés par la crise sanitaire.

Les mariages sont en stand-by. Alors que le salon du mariage de Valognes ait été maintenu, alors que les autres éditions prévues en Normandie ont été annulés, pour eux c'est une bonne nouvelle. "On a de très bons contacts dit Gauthier, photographe. L'amour est plus fort ! Les gens se disent "on veut se marier on s'aime on a déjà reporté 2 ou 3 fois notre mariage et on est là" et on veut que la fête soit belle"

ça fait rêver et ça permet de pouvoir au moins s'émerveiller sur certaines choses. Une exposante