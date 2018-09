15 000 personnes sont attendues ce week-end au salon du tatouage de Clermont-Ferrand, à la Grande Halle d'Auvergne. Plus de 180 tatoueurs ont fait le déplacement. Un gros week-end pour ces artistes qui voient défiler jeunes et moins jeunes sur leurs stands.

Clermont-Ferrand, France

Une ancre de marin, les prénoms d'un être cher ou encore des personnages de fiction...ce week-end à Clermont-Ferrand, on vibre autour du tatouage. 180 stands sont installés à la Grande Halle d'Auvergne.

Le tatoueur, un artiste

Selon une étude menée pour l'Ifop, 55 % de la population totale et notamment 80 % des 18-24 ans reconnaissent le tatouage comme un art à part entière. Un métier qui attire de nombreux jeunes artistes comme Arnaud, alias Marin Tattooer. Il est ce qu'on appelle un tatoueur "On the Road", ou itinérant. Il est en résidence chez Artist'Ink à Cournon d'Auvergne. "Pour moi, c'est mon moyen d'expression principal. A travers mes tatouages, on arrive à reconnaître mon coup d'aiguille." Son style est "old school et néo-traditionnel", c'est à dire un style de dessin particulier. "Je refuse parfois des tatouages car ça correspond pas à mon image visuelle."

"Les salons comme celui-là sont super important, ça permet de se faire connaître dans sa ville" - Marin Tattooer

Marin Tattooer est un tatoueur "On the road", c'est-à-dire itinérant © Radio France - Mickaël Chailloux

L'artiste a d'ailleurs remporté le 3ème prix d'un concours à la convention d'Aurillac il y a deux semaines, avec la tête d'un cheval pour une cliente. Le salon du tatouage de Clermont-Ferrand organise d'ailleurs son propre concours ce samedi et dimanche afin d'élire les meilleurs tatouages.

Une mode chez les seniors

Parmi les différents publics présents, on retrouve beaucoup de jeunes. Toujours selon une étude menée en 2016 pour l'Ifop, 14% des plus de 18 ans sont tatoués. Mais, en se baladant dans le salon de Clermont-Ferrand, on croise aussi beaucoup de personnes un peu plus agées, comme Danièle. A 70 ans, elle se fait tatouer le prénom de ses deux petites-filles et de sa fille sur son avant-bras gauche. Son tatoueur "Papy Jihem" se rappelle aussi de son premier tatouage : "C'était un homme de 86 ans, ancien gendarme qui n'avait jamais pu se faire tatouer" à cause de son métier. Il s'est fait tatoué des brins de lavande. Jean-Marc, tatoueur à Vic-le-Comte, explique cependant qu'il y a des différences à se faire tatouer à un âge avancé. "Mais il faut s'adapter !"

"La peau est un organe. Un organe à 80 ans a forcement plus subi de coups, il cicatrise moins bien." - Jean-Marc dit "Papy", tatoueur à Vic-le-Comte

Le salon est ouvert samedi jusqu'à 21 heures et dimanche de 10 heures à 20 heures. Le pass journée est à 13 euros.