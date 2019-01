Salon formation et emploi à Colmar : les secteurs qui recrutent comme le BTP font leur promotion

Par Guillaume Chhum, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

C'est ce vendredi et samedi, le salon emploi et formation au Parc Expo de Colmar. 330 exposants avec des entreprises qui recrutent ou offrent des formations. Le secteur du BTP propose 1.600 postes à pourvoir dans le Haut-Rhin, il a besoin de bras et de têtes bien faites.