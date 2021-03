Salon Grand Ski : "Il y a des perspectives positives" pour la prochaine saison dit le directeur de Val d'Isère

Le salon Grand Ski - Destination Montagne, dédié aux professionnels du tourisme de la montagne démarre ce lundi dans un contexte très particulier. Après une saison blanche et le reconfinement il y a deux jours d'une partie de la France, la prochaine saison se prépare dans le flou. Malgré tout, Christophe Lavaut, le directeur de la station de Val d'Isère voit "des perspectives positives" notamment sur le marché britannique.

465 tour-opérateurs participants

En raison de la pandémie, le salon se déroulera de façon 100% digitale. "Tout le coté off, le coté réseautage va nous manquer" explique le directeur de la station savoyarde. "Les rendez-vous seront très cadrés, avec des plannings à respecter. Toutes les discutions informelles qu'il y a autour d'habitude et qui permettent parfois de conclure des contrats, ça va être difficile de les avoir" ajoute Christophe Lavaut. Pourtant ce salon reste essentielle pour préparer une saison d'hiver et promouvoir les séjours dans les Alpes aux 465 tour-opérateurs du monde entier participant à cette 30ème édition.

62% de clients étrangers l'hiver à Val d'Isère

Après une saison blanche et l'impossibilité de skier en France pour les étrangers comme pour les locaux, "rien n'est perdu" assure Christophe Lavaut. "C'est vrai que dans ce contexte Val d'Isère était en première ligne puisque 62% de la clientèle de la station est étrangère avec une prédominance britannique" poursuit le directeur de la station. Cependant, l'hiver prochain c'est sûrement le pays qui tirera son épingle du jeu, "on sait que le pays a massivement vacciné et que l'accessibilité aérienne qui devrait reprendre en juillet". Les fameuses perspectives positives, qui permettraient peut être d'accueillir à nouveau des touristes étrangers en station pour la saison 2021-2022.

"Si le ski reste très important l'hiver, l'un des enjeux de ce salon sera de montrer qu'il y a une offre de services tout a fait diversifiée en station" - Caroline Leboucher, l'organisatrice du salon Grand Ski - Destination Montagne, également présidente d'Atout France.

Cependant, les professionnels ont aussi tiré les leçons de la pandémie explique Caroline Leboucher. "Si le ski reste très important l'hiver, l'un des enjeux de ce salon sera de montrer qu'il y a une offre de services tout a fait diversifiée en station" explique l'organisatrice du salon Grand Ski - Destination Montagne, également présidente d'Atout France. Cela répond aussi "aux aspirations actuelles et nouvelles des voyageurs à la recherche de grand air, de grands espaces et d'expériences authentiques". Des activités développées cet hiver par des stations contraintes de se réinventer. La station de Val d'Isère a accueilli par exemple ces derniers mois, une clientèle bien plus proche de celle qu'elle reçoit généralement l'été. "Une clientèle de proximité, française, familiale, qui vient plus pour la contemplation, la découverte de la faune et de la flore" explique Christophe Lavaut.

Si d'après le directeur de la station, "c'est peut être un créneau sur lequel on devra réfléchir pour diversifier l'offre en station à cette période de l'année", l'urgence cet hiver n'est pas là. "On est encore en plein dans la crise, on ne va pas révolutionner le modèle. Pour l'instant on essaie un peu de se raccrocher aux branches et de maintenir l'activité. Voilà le plus important pour l'instant".