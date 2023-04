Salon Laval Virtual : faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle?

Le journal télévisé présenté au Koweït par une présentatrice virtuelle, le Pape en doudoune blanche, Barack Obama et Angela Merkel qui mangent une glace, ou encore Emmanuel Macron qui ramasse des poubelles... On peut aujourd'hui tout faire ou presque avec l'intelligence artificielle. Alors faut-il en avoir peur ? Alexandre Bouchet est le directeur du salon Laval Virtual, il était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce mercredi 12 avril : "C'est déjà la réalité dans certains domaines. Il faut être prudent avec ses technologies qui évoluent très vite. Certains pourraient être tentés de s'en servir à mauvais escient. Il ne faut pas non plus en avoir par, ça peut être la solution aussi, l'intelligence artificielle, elle filtre sur Facebook ou Instagram, 90 % des contenus postés qui sont haineux, de harcèlement, donc nous ce que l'on voit et qui est déjà trop, c'est seulement 10 % de ces contenus, donc l'IA ça peut être à la fois le problème, mais aussi la solution".

Comme les réseaux sociaux, il va falloir éduquer à l'IA

L'Italie a choisi de bloquer ChatGPT, ce robot capable de générer des réponses à des questions, de compléter des phrases, de traduire des textes, d'écrire des articles et de tenir des conversations avec des humains. Pour Alexandre Bouchet, le directeur de Laval Virtual : " Je pense que ça va être une question d'éducation. Aujourd'hui quand on reçoit un mail, on se pose cette question, est-ce que c'est un vrai mail ou un spam, à l'avenir, il faudra mettre la source, mettre sur une photo, crédit IA ou crédit avec le nom du photographe, il y aura une éducation".

Facebook, Microsoft ou encore Netflix à Laval Virtual

Au salon Laval Virtual, on va parler intelligence artificielle, mais aussi réalité virtuelle, avec des mastodontes du secteur : Facebook, Microsoft, Netflix, Samsung, Amazon.. 200 exposants venus de 40 pays. Il y a les journées professionnelles de mercredi à vendredi puis les journées pour le grand public de vendredi à dimanche. C'est 7 euros l'entrée. Il y a aussi des animations gratuites au Quarante.