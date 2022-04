Salon Mountain Planet à Grenoble : "Des records de participation" se félicite le directeur d'Alpexpo

Après une édition 2020 annulée pour cause de Covid, le salon Mountain Planet fait son retour à Alpexpo ce mardi 26 avril et jusqu'à jeudi. Avec des "records historiques" se félicite le directeur d'Alpexpo Jérôme Riff.

Le salon Mountain Planet, dédié à l'aménagement de la montagne, est de retour ce mardi 26 avril à Alpexpo. Le salon, qui se tient tous les deux ans, n'avait pas pu avoir lieu en 2020. Retour en fanfare donc cette année, "les exposants sont de retour" se félicite le directeur d'Alpexpo Jérôme Riff, invité de France Bleu Isère ce mardi. Avec deux tendances : l'écologie et la "montagne connectée".

France Bleu Isère : C'est le retour de ce salon annulé pendant la pandémie. Les exposants sont-ils de retour cette année et dans quel état d'esprit ?

Jérôme Riff : Oui après quatre ans sans salon, je peux vous garantir que les exposants sont de retour et ils sont en nombre puisqu'on a dépassé les records historiques de participation au salon avec cette année plus de 437 exposants et pratiquement 1000 marques présentes sur le salon.

On parle beaucoup cette année de deux thématiques. L'environnement d'abord : est-ce un argument marketing (le "green washing") ou y a-t-il une vraie volonté, selon vous, de verdir les stations ?

Il y a une énorme volonté de verdir les stations. Et au-delà de la volonté, il y a surtout des faits : les éco-engagements de Domaines skiables de France notamment. Aujourd'hui, l'environnement à la montagne, ce n'est pas du marketing, c'est vraiment une politique, et d'ailleurs aujourd'hui une société qui n'aurait pas cet argument ou cet impératif dans sa stratégie ne pourrait pas fonctionner.

Et vous voyez beaucoup d'exposants qui sont sur ce créneau-là ?

La majorité, pour ne pas dire l'intégralité. Il y a une dimension RSE chez tous les exposants. L'autre tendance, c'est la montagne connectée. Vous avez sur le salon un certain nombre d'innovations qui vont dans ce sens ... Digitalisation de l'offre touristique, beaucoup d'acteurs effectivement proposent des solutions : par exemple les bornes d'achat en libre service, avec beaucoup de solutions qui permettent d'aller plus vite et d'avoir de meilleurs services.

Mountain Planet, c'est un salon professionnel qui ne s'adresse pas au grand public. Mais jeudi, le salon ouvrira ses portes aux personnes en recherche d'emploi. Quels types d'emplois sont recherchés ?

C'est une grosse nouveauté effectivement, on va avoir jeudi après-midi une opération de recrutement. On a tous les types d'emplois qu'on peut trouver à la montagne : des mécaniciens, des ingénieurs, des gens qui vont aller faire de l'accueil dans les offices de tourisme, du marketing, la comptabilité, de la restauration. Vraiment, il y en a pour tous les types d'emplois.

Il faut s'inscrire avant ? Comment ça se passe ?

Il faut effectivement aller sur le site de Mountain Planet, où il y a une rubrique "recrutement". Cela permet de réserver son badge d'accès pour pouvoir accéder au salon.

On parlait beaucoup du manque de saisonniers pendant l'hiver. Le manque de personnel dans le secteur de l'aménagement en montagne se fait sentir au-delà de la saison pleine ?

Le manque de saisonniers, comme le manque de main d'œuvre, touchent tous les secteurs de la montagne, que ce soit les sociétés de services, les restaurateurs, les cafetiers ou les hôtels, tout le monde est concerné. On espère que la saison prochaine se passera mieux.

Vous le disiez, cela fait quatre ans qu'il n'y a pas eu ce salon Mountain Planet. Les deux dernières années, globalement, ont été très difficiles pour le secteur de l'événementiel. Comment se porte votre structure, Alpexpo ?

Alpexpo revit actuellement. On est content quand on a du monde, quand on a des exposants et des visiteurs qui sont satisfaits. Donc, plus le temps passe et plus les carnets se remplissent. On a beaucoup, beaucoup d'événements en préparation.

Que reste-t-il de cette période où vous étiez un centre de vaccination ?

C'est derrière nous, même s'il reste des souvenirs, des bons moments, du partage et surtout la satisfaction du travail bien fait, avec le CHU de Grenoble et avec toutes les collectivités pour participer à cette opération. Aujourd'hui, on est toujours très vigilants, on fait attention à ce que les gens respectent une certaine distanciation, même s'il n'y a plus le port du masque.