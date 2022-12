Salon Nautique à Paris : le vendéen NV Equipement brave la tempête

Le salon nautique a posé l'ancre Porte de Versailles à Paris jusqu'au 10 décembre. Le littoral vendéen et celui de la Loire-Atlantique sont bien présents. Il faut dire qu'avec 450 km de côtes, plus de 80 000 navires de plaisance et pas moins de 400 entreprises, la filière nautique pèse lourd sur notre territoire. Mais si le marché de la plaisance a explosé après le covid, l'inflation et la crise sur les matières premières vont-elles changer la donne ? Si un géant comme Bénéteau a sans doute peu de souci à se faire, quid des petites et moyennes entreprises ?

ⓘ Publicité

Une entreprise de 180 salariés

"La toile et l'aluminium ont pris 50%, c'est sûr qu'on est obligés de le répercuter sur les prix et c'est la grande question : comment va se comporter notre clientèle". Pascal Cardi, directeur de NV Equipement, scrute l'horizon mais refuse de s'inquiéter. Son entreprise de 180 salariés basée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie fabrique dans ses deux ateliers toute une gamme d'équipements extérieurs pour bateau. 15 millions d'euros de chiffre d'affaire.

Voici le genre de matériel que fabrique NV Equipement dans son usine de Vendée. © Radio France - Hélène Roussel

"Nous avons un millier de points de vente dans le monde. Nous travaillons aussi bien avec les concepteurs qu'avec les loueurs et nous avons même prévu de nous agrandir encore sur notre site de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans les deux ans qui viennent" raconte le directeur, fier de son 100% made in France. Malgré tout, il reste prudent. Faire la tournée des salons nautiques est aussi une manière d'étudier la clientèle et de voir venir. "C'est sûr qu'on va perdre des clients, ça risque d'être un peu dur l'an prochain mais on pourra toujours compter sur les riches propriétaires" confie ce salarié. "Oui évidemment, mon bateau de 10 mètres, c'est une danseuse, ça coùte de l'argent, mais je me fait plaisir" complète ce client, clairement dans le haut de gamme.

Un autre vendéen : le géant Beneteau, leader mondial de la fabrication de voiliers. Le stand ne désemplit pas. © Radio France - Hélène Roussel

*"Nous voyons aussi de nouvelles pratiques, avec des clients qui se mettent à plusieurs pour acheter un bateau, et donc l'équipement qui va avec"*détaille aussi une vendeuse. Sur son stand, NV Equipement veut garder résolument un vent d'optimisme dans le dos.

loading