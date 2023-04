Salon Urbest à Metz : les maires ruraux face à la transition écologique

Au salon Urbest de Metz , "on est comme des enfants avant Noël dans un magasin de jouet, avec beaucoup de choses et de propositions qui font rêver" décrit le maire de Cheminot et vice-président de l'association des maires ruraux de Moselle, François Hénot.

Dernières innovations

La 28ème édition de ce salon consacré aux élus et décideurs de l'espace public du Grand Est se tient mardi 4 et mercredi 5 avril à Metz-Expo, avec 300 exposants dans des domaines tels que l'aménagement urbain, la voirie, les espaces verts, la sécurité, les loisirs, les nouveaux systèmes d'information qui se retrouveront peut-être bientôt dans votre commune. "C'est un salon qui nous permet de connaitre les dernières innovations technologiques pour les collectivités" explique le maire de Cheminot qui va lui-même se renseigner pour installer des panneaux solaires sur certaines bâtiments communaux comme l'école.

Impératif d'économies

Une recherche qui correspond bien au thème principal de cette année : la transition énergétique, avec l'impératif pour les communes de faire des économies d'énergie face à l'explosion des coûts du gaz et de l'électricité. Beaucoup ont décidé de couper l'éclairage public la nuit ou de déployer des ampoules leds à basse consommation.

Mais puisque cela nécessite des investissements importants, que les communes rurales n'ont pas forcément les moyens d'assumer, l'Etat vient en aide avec son Fond vert, doté de 164 millions d'euros pour le seul Grand Est.

5,7 millions d'euros attribués en Moselle

Selon la Préfecture de la Moselle, "65 projets de rénovation d'éclairage public et 11 projets de rénovation énergétique de bâtiments publics" ont obtenu un montant total de financement de plus de 5,7 millions euros : Morhange en bénéficie pour la réhabilitation du groupe scolaire Streiff, Guénange pour la rénovation énergétique de l'hôtel de ville, et le Ban-Saint-Martin pour l'amélioration énergétique de l'école élémentaire Marcel Pagnol. "Parmi les 65 communes bénéficiant d'une subvention pour rénover leur parc d'éclairage public, peuvent être citées notamment les communes de Rosselange, Rohrbach-lès-Bitche, Pournoy-la-Grasse, Solgne, Grosbliederstroff, etc" indique la Préfecture.