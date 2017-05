Vinexpo à Bordeaux : tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés 2017

Vinexpo, l'un des plus grands salons internationaux dédié aux professionnels du vin aura lieu du 18 au 21 juin au Parc des expositions de Bordeaux. Cette année, les vins d'Espagne sont mis à l'honneur, et de nouveaux exposants font leur entrée.

Le salon Vinexpo a lieu tous les deux ans à Bordeaux en alternance avec le salon Vinexpo de Hong Kong. Des acheteurs du monde entier viennent pour déguster et commander les vins de plus de 2 000 exposants issus d'une quarantaine de pays.

Le bio et les vins espagnols mis à l'honneur

- Cette année, des producteurs de vins espagnols sont présents avec une zone de dégustation libre pour les professionnels. La Cité du vin organise une nocturne le lundi 18 autour des ces vins, et le lundi 19 la soirée "Taste of Spain" au palais de la Bourse propose sur invitation de goûter à plus de 100 vins sélectionnés.

- Les vins bio ont un espace dédié dans le Hall 3 avec plus de 150 producteurs présents. A noter des conférences sur les impacts climatiques dans le secteur du vin et sur le marché du vin post-Brexit.

- 126 nouveaux exposants font leur entrée : producteurs de saké (alcool de riz japonais), exposants d'Uruguay, de la région de New-York ou de l'inter-beaujolais.

100 millions d'euros de retombées économiques

"Vinexpo c'est 100 millions d'euros de retombées économiques pour Bordeaux et sa région" affirme Guillaume Deglise le directeur général du salon. La moitié reviendrait aux professionnels de l’hôtellerie et la restauration, et l'autre aux exposants. "C'est aussi 200 emplois directs dans la région pour ceux qui organisent et qui tiennent le salon" ajoute Guillaume Deglise.

Des dégustations ouvertes au public

- Dimanche 18 : dégustation de Grands vins du Beaujolais à la Grande Poste de Bordeaux. Lundi 19 : dégustation de vins de Pomerol au Grand Théâtre. Mardi 20 : présentation des "Inclassables de Bordeaux" sur la terrasse de la Banque Populaire de Bordeaux Bastide.

- Vinexpo challenge : dégustations à l'aveugle avec John Arvid Rosengren, élu meilleur sommelier du monde 2016. Le mercredi 21à 11 heures.