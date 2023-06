Salon Vivatech : ces innovations made in "Île-de-France" qui vont vous être utiles au quotidien

C'est la grand-messe parisienne des start-up, incubateurs, entreprises et innovateurs en tout genre : au salon Vivatech qui se poursuit porte de Versailles jusqu'à samedi, parmi les centaines de projets présentés sur les stands, une grande part ont été développés en Île-de-France. Pour cause : la région concentre pas moins de 8.000 start-up, soit 40% du total en France. Parmi les différentes innovations, certaines misent sur des produits destinés au grand public.

Des innovations variées

Du côté de Centrale Supélec, l'enseignant-chercheur Piotr Antonik et l'entrepreneur Thomas Safir se sont associés pour lancer un système qui permet de détecter grâce à l'intelligence artificielle et les ondes wifi la perte d'autonomie d'une personne. "Zoe Care, c'est un petit boitier que vous branchez à la maison, explique Thomas Safir. Son intelligence artificielle analyse la propagation des ondes wifi, qui nous traversent tous en permanence. Quand elles rencontrent un corps, ces ondes changent de forme. En entrainant le boitier à reconnaitre les mouvements habituels, on peut aussi lui apprendre à détecter une chute." Le système est déjà en test depuis deux mois dans deux Ehpad, dont un francilien.

Ce boitier est en plein développement pour détecter les chutes et la perte d'autonomie en analysant les mouvements des personnes © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

La protection et la sécurité, c'est aussi le credo de Cosmo Connected. L'entreprise, basée dans le Sentier à Paris, commercialise depuis novembre dernier un casque de vélo et trottinette qui rend plus visible les usagers. "On reprend les codes de la sécurité routière pour les adapter à la micro-mobilité, lance Makram Manaa, responsable des ventes. On a un casque léger, avec un feu stop automatique à l'arrière quand on freine, et les clignotants. Ce casque permet aussi de partager son trajet, aux parents par exemple pour les enfants qui vont à l'école en vélo." Le dispositif a été victime de son succès, au point que, face à la rupture de stock, il faut avancer la nouvelle production de deux mois.

Les casques Cosmo Connected envoient automatiquement une alerte à trois numéros de téléphone pré-enregistrés en cas de chute © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

De nombreuses start-up franciliennes tentent aussi d'adapter les villes au réchauffement climatique. C'est le cas de Source Urbaine, qui conçoit des petits jardins urbains réutilisant l'eau de pluie ou de ruissellement. "Ca peut être des bacs amovibles comme des jardins enterrés, avec davantage de travaux, explique la cofondatrice Marie-Annick Le Bars. On a un substrat sous les plantes qui permet de récupérer l'eau qui tombe et de la stocker sur place. Ca évite de faire circuler l'eau dans des réseaux de traitement parfois lointains, et quand les plantes ont les pieds dans l'eau, elles évapo-transpirent, ce qui rafraichit l'air." Un de ces jardins, d'une superficie de 37 mètres carré, est en cours de construction sur le village olympique.

Des aides supplémentaires de la région

Pour développer ces start-up, la région va mettre davantage de fonds sur la table dès cette année. Valérie Pécresse a ainsi profité de son déplacement au salon Vivatech pour annoncer le versement d' 1,2 million à chacune des 15 "jeunes pousses industrielles" sélectionnées car elles vont ouvrir leur première ligne de production dans la région. La région entend aussi mettre l'accent sur l'intelligence artificielle. 13 startups ont été sélectionnées pour des initiatives visant notamment à assurer la sobriété des lycées franciliens, que ce soit en termes d'énergie, de consommation d'eau ou de réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines.

La présidente de région Valérie Pécresse a annoncé de nouvelles aides aux start-up et entreprises franciliennes © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Autre enjeu clé à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques : la cybersécurité. "2024, c'est aussi le rendez-vous des cyber-hackeurs donc on doit se préparer, alerte Valérie Pécresse. On a lancé un audit des systèmes d'information des communes franciliennes, et on donne un chèque cyber aux TPE et PME : 5.000 euros pour faire leur diagnostic et 10.000 euros pour faire un programme de protection de leurs données. La moitié de l'écosystème qui travaille sur la cybersécurité se trouve en Ile-de-France : on est le lieu du problème, mais aussi celui du remède."