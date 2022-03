Fonderie SAM : la justice ordonne aux ex-salariés de quitter l'usine d'ici une semaine

La décision du tribunal correctionnel de Rodez est tombée, ce mardi 29 mars : la justice ordonne aux anciens salariés de la SAM de cesser l'occupation de l'usine aveyronnaise. Le sous-traitant de Renault a été placé en liquidation judiciaire en novembre 2021. Depuis, une partie des salariés occupe l’usine de Viviez, dans le bassin de Decazeville. Le tribunal leur a accordé un délai d'une semaine pour quitter les lieux. Ils devront donc être partis le 5 avril.

Trois syndicalistes condamnés

Trois délégués syndicaux ont aussi été jugés lors de l’audience du 24 mars dernier. Ghislaine Gistau, David Gistau et Sébastien Lallier , tous trois représentants CGT, ont été convoqués devant le tribunal judiciaire de Rodez pour répondre de " trouble manifestement illicite à l'ordre public" et "danger grave et imminent " dans le cadre de l'occupation de l'usine. Ils ont été condamnés à rembourser les frais de justice aux mandataires judiciaires.

à lire aussi Les salariés de la SAM décident de poursuivre Renault aux prud'hommes

Avec cette occupation, les anciens salariés estiment protéger leur outil industriel : ils veulent notamment empêcher une vente aux enchères des machines par les mandataires : ils redoutent qu'une telle transaction décourage la reprise de la fonderie.

Un projet de reprise, porté par l'entreprise MH Industries, basée dans le Lot voisin, a été dévoilé par Bercy et la région Occitanie en février. Il est actuellement à l'étude.