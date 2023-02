San Marina : les 163 magasins de chaussures s'apprêtent à baisser définitivement le rideau partout en France

Les chaussures en cuir et les escarpins vont disparaitre des étagères des magasins San Marina ce samedi soir. Les 163 boutiques implantées partout en France vont baisser définitivement le rideau , laissant 660 salariés sur le carreau. Les actionnaires ont décidé d'abandonner avant même la décision du tribunal de commerce de Marseille, qui devait prononcer lundi la liquidation judiciaire de l'enseigne. Depuis septembre, l'enseigne était en redressement judiciaire. Les clients habitués se sont rués dans les boutiques pour profiter des promotions et dire un dernier au revoir aux employés.

"On va regretter San Marina"

Pour la dernière fois, les clients ont arpenté les rayons de San Marina un peu partout en France. "Je crois qu'Internet leur fait beaucoup de mal" dénonce Dominique, une cliente de la boutique de Laval (Mayenne). "C'est dommage qu'on perde autant de magasins en si peu temps" ajoute une autre Lavalloise au micro de France Bleu Mayenne , pointant du doigt la fermeture récente des boutiques de prêt-à-porter Camaïeu .

De nombreux clients ont malgré tout franchi la porte des boutiques quelques heures "pour essayer de profiter des bonnes affaires" indique une cliente de Dijon (Côte-d'Or) mais aussi essayer de les soutenir quand même parce que c'est très triste". À la caisse, les plus fidèles glissent quelques gentils mots aux employés : "Vous allez nous manquer" a tenu à dire une habitante de Dury dans la Somme. "On va regretter San Marina", lance un monsieur à la caisse de la boutique d'Épinal, comme l'a constaté France Bleu Sud Lorraine.

Des employés très émus

Sur les vitrines des magasins, les employés ont tenu à remercier leurs clients pour leur soutien : "Nous tenions à vous remercier pour tout l'amour que vous nous avez témoigné au cours de ces 42 années ensemble" peut-on lire sur une petite feuille de papier blanc avant de conclure avec cette phrase entourée de deux cœurs "Merci pour tout". Les salariés sont très émus de voir tous ces clients en magasin : " Ils ne viennent pas forcément acheter, mais nous dire au revoir" explique une salariée de Dury.

Avant la fermeture, les employés sont aussi très tristes. "On le vit très mal" lance une salariée anonyme de Dury, interrogée par France Bleu Picardie . Elle s'inquiète désormais pour son avenir professionnel : "On ne sait pas où on va, c'est difficile de retrouver un travail passé 50 ans" assure-t-elle. Marie-Claude, salariée de Colmar, abonde : "Dans l'équipe, on n'était pas des petites jeunes. On espère que derrière, on va retrouver quand même quelque chose" explique-t-elle à France Bleu Alsace ."On vit ça comme un deuil" confie Marie-Claude qui assure avoir "versé beaucoup de larmes".

Mais malgré la colère et l'émotion, les salariés de Côte-d'Or se donnent corps et âme pour satisfaire leurs clients, comme l'a constaté le journaliste de France Bleu Bourgogne . Les salariés contactés dans le département ne sont même pas surpris par cette annonce, ils ont senti venir la fin de San Marina, l'entreprise était en redressement judiciaire depuis septembre. "On va rebondir" promet de son côté la propriétaire de la boutique d'Épinal.