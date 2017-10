Sanary-sur-Mer (Var) : pose de la première pierre du futur casino

C'est finalement ce vendredi 13 septembre que les travaux du futur casino de Sanary-sur-Mer ont officiellement démarrés. Un projet controversé aux multiples procédures devant la justice qui doit ouvrir le 1er novembre 2018.

L'idée d'implanter un casino à Sanary-sur-Mer est celle de Ferdinand Bernhard. En 2002, il est déjà maire quand il veut qu'un établissement de jeu revienne s'installer sur sa commune (un casino a existé à Sanary entre 1936 et 1952). Un projet qu'il aura donc mis quinze ans à se réaliser après de nombreuses batailles judiciaires contre ses opposants. Au moment de la pose de la première pierre Ferdinand Bernhard a la rancune tenace : "j'ai de la rancune car des entreprises devaiten travailler là il y a sept ans. Pendant ces sept ans la commune a perdu sept millions d'euros (en manque à gagner selon le maire - ndlr) et pendant tout ce temps ce sont 100 personnes qui n'ont pas pu trouver du travail au casino".

"Ces gens qui jouent avec l'économie d'une commune doivent assumer leurs responsabilités devant les tribunaux" - Ferdinand Bernhard, maire de Sanary-sur-Mer

Trois nouveaux casinos en cinq ans sur la côte varoise

Pendant que le projet d'implantation du casino de Sanary prenait la poussière sur les bancs des tribunaux, deux autres casinos ont vu le jour sur la côte varoise, à Fréjus et la Seyne-sur-Mer. Pour Stéphane Hourcastagnou futur président du casino de Sanary, il y a de la place pour tout le monde : Quand le casino de Fréjus arrive en 2013, celui de Saint Raphaël fait entre 16 et 18 millions de visites par an. Aujourd'hui, ils sont à 15 millions alors que Fréjus est à 12 millions donc on a créé notre clientèle. Il y a encore de la place dans le Var