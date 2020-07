Sancerre : des chômeurs formés à tailler les vignes

L'idée, à travers ces opérations DEFI (Développement de l'Emploi par des Formations Inclusives) est de lancer des formations impliquant les entreprises sur des secteurs en manque de main d'oeuvre : la logistique, le transport, les métiers du bois, et la vigne, (entre autres exemples). Les vignerons ont de plus en plus de mal à trouver du monde pour tailler les vignes, à tel point que l'on voit de plus en plus de travailleurs détachés : " Malheureusement, le problème, il est là, explique Benoit Girard, l'un des dix viticulteurs à avoir accueilli un stagiaire. On voit de plus en plus de bulgares qui viennent travailler dans les vignes, du tout début de la taille jusqu'au début de l'été. Et ça, c'est parce qu'on a du mal trouver des gens pour le faire ici. Et cette formation, elle est intéressante parce que la taille de la vigne, c'est la base. Quand on sait tailler, on peut frapper à n'importe quelle porte pour trouver du boulot. Les stagiaires ressortent aussi avec le certiphyto. Ca aussi, c'est important parce qu'ils ont l'autorisation de manipuler des produits de traitement."

Benoit Girard, vigneron à Verdigny, près de Sancerre. © Radio France - Michel Benoit

La taille permet de mettre le pied à l'étrier pour ces demandeurs d'emploi, souvent au rsa. Ils pourront ensuite acquérir d'autres compétences pour travailler à l'année sur un domaine viticole. Les formations Défi débouchent sur de l'emploi, insiste Isabelle Gaudron, vice présidente chargée de la formation au conseil régional... et pourtant : " On a du mal à remplir ces formations. Il faut qu'on arrive à être plus pédagogique sur ce que sont ces métiers, à intégrer davantage les professionnels pour qu'ils parlent de leur métier d'aujourd'hui mais aussi de ce qu'il sera demain. Souvent, l'image qu'en ont les gens, ne correspond pas forcément à la réalité."

La taille de la vigne est une étape essentielle © Radio France - Michel Benoit

Il faut dire que ces métiers ont souvent mauvaise presse et ne sont pas forcément très rémunérateurs : " Je pense notamment au sanitaire et social, poursuit Isabelle Gaudron. On a énormément de besoins et on forme du monde, mais les gens ne restent pas forcément très longtemps, parce que les conditions de travail, de rémunération et de considération ne sont pas toujours là. Moi, j'attends beaucoup du gouvernement sur ces sujets là. Il a promis beaucoup, j'espère qu'on ne va pas être déçus ! "