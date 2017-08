Sancerrois : un nouveau dispositif de recrutement des vendangeurs

Pôle Emploi innove cette année pour le recrutement des vendangeurs dans le Sancerrois : désormais recruteurs et candidats peuvent être mis en relation directement via un site internet. Le but : simplifier les démarches des deux côtés.

C'est le moment de postuler, si vous voulez faire les vendanges dans le Sancerrois. Cette année, elles devraient débuter vers le 10-15 septembre, et pour la première fois, Pôle Emploi propose un dispositif simplifié pour mettre en relation recruteurs et candidats. Il s'agit d'un site internet, intitulé Maintenant, où chacun peut créer son profil. Pas besoin de CV, il suffit de donner quelques renseignements personnels : nom, prénom, adresse évidemment, mais aussi disponibilités et qualités professionnelles (pour un poste de vendangeur par exemple, il serait bien vu de mettre en avant sa résistance physique). Les inscriptions étant en cours, difficile de savoir combien d'offres seront ainsi mises en ligne d'ici le début des vendanges, mais on sait que l'an passé, le Pôle Emploi d'Aubigny-sur-Nère (qui couvre le Sancerrois) a proposé 200 postes de vendangeurs.

Simplifier le recrutement

Le site Maintenant a déjà été testé dans d'autres régions et pour d'autres métiers, 18 au total considérés comme "en tension", c'est-à-dire que les employeurs peinent à y recruter : serveur, préparateur de commandes, aide-maraîcher, agent d'entretien etc... Le but de Pôle Emploi est de faciliter les démarches, c'est pourquoi l'absence de CV sur le site ne pose pas problème, selon la responsable de l'agence d'Aubigny-sur-Nère, Corinne Thierry, qui prend l'exemple d'un poste de vendangeur : "Ce qui intéresse le recruteur, c'est quelqu'un qui soit là tous les jours, qui soit en bonne santé parce que c'est un poste physique et qui ait envie d'apprendre. Ce qu'il cherche, c'est avant tout des candidats motivés".

Des premiers retours satisfaisants

Sur le site, quand deux profils correspondent, le recruteur et le candidat peuvent directement entrer en contact, par téléphone ou par mail. Il n'y a pas nécessairement de rencontre physique avant le premier jour de travail. Selon Corinne Thierry, de Pôle Emploi, les tests menés jusqu'ici ont été jugés suffisamment satisfaisants pour que le dispositif soit étendu au Sancerrois. Les postes de vendangeurs sont généralement des postes à temps plein, payés au smic.