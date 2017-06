Sancoins : Grève au collège Marguerite Audoux

La grève est reconduite au collège de Sancoins ce vendredi : il n'y a plus de cours depuis jeudi. Les personnels (et pas seulement les professeurs) se plaignent du comportement de leur direction. Ils évoquent des dysfonctionnements majeurs, et une dégradation de leurs conditions de travail.

Le Collège Marguerite Audoux est une petite structure : 130 élèves seulement sont scolarisés dans cet établissement classé en zone d'éducation prioritaire. Ce qui n'empêche pas le malaise d'être profond. Les mots des grévistes sont forts : épuisement, souffrance au travail. Les personnels dénoncent des décisions et des contre décisions quelques jours plus tard. Une mauvaise organisation et des changements permanents. Selon eux, les plannings des élèves ne s'inscrivent pas dans la réforme des collèges puisque certaines classes ont plus de 26 heures de cours par semaine. Parfois, la pause méridienne de deux heures n'est pas respectée pour les élèves. Mais ce qui ne passe vraiment pas, c'est "l'ingérence" de la direction du collège dans le contenus des cours. Les professeurs estiment que "leur liberté pédagogique n'est pas respectée". Et cela dure depuis trop longtemps. Un point de non retour semble avoir été atteint. Le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) s'est rendu au collège : Olivier Cottet souhaiterait laisser du temps au temps. Il rappelle qu'une médiation a été lancée et regrette le recours à la grève. L'entrevue avec le DASEN, de l'aveu des grévistes, a été constructive. Les cours pourraient donc reprendre peut-être lundi.