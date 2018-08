Auvergne, France

En juillet, le taux de remplissage des hébergements s'est élevé à 65% dans le Sancy. Un chiffre équivalent à l'an dernier, alors que les chiffres du tourisme sont en baisse nationalement. Luc Stelly, directeur de l'Office du Tourisme du Sancy : " Le bon taux de remplissage est tiré en partie par les campings et les chambres d'hôte. Sur les villages vacances et les résidences de tourisme ça stagne par rapport à l'an dernier. Et on a une légère baisse sur les hôtels, mais là aussi avec des cas très particuliers d'un établissement à l'autre. "

N°2 Le massif du Sancy offre des points de vue vertigineux et sublimes ! 😍🌄 #MyAuvergne

📷 benperbet pic.twitter.com/sRJ2X84UOH — Auvergne Tourisme 🌼 (@Auvergne) July 19, 2018

Le point faible vient de la faible fréquentation de la clientèle étrangère. Un point d'amélioration sur lequel compte travailler l'Office du Tourisme : " On travaille de façon à convaincre la clientèle étrangère. Pour le moment elle représente moins de 10% de l'activité chez nous. " Pour ça, l'inscription de la Chaîne des Puys à l'UNESCO aidera sûrement, un tour opérateur japonais a même déjà prévu un voyage dans le Sancy en septembre suite à la décision de l'UNESCO.

Les hôteliers historiques du Mont Dore satisfaits

A l'hôtel du Parc, la patronne Nicole Bargain a le sourire : " On a fait 10% de plus de remplissage que l'an dernier ! ". L'établissement a accueilli beaucoup de nouveaux curistes, et également nombre de randonneurs. Des randonneurs qui sont venus chercher un peu de fraîcheur en altitude, pour fuir la canicule des plaines.

Même son de cloche pour Romain, le gérant de l'hôtel de Paris et du Café de la Place : " Sur l'hôtel on a mieux travaillé que l'an dernier, le beau temps a bien aidé. Et sur le café, on est similaires à 2017 donc on va pas se plaindre ! "

Plus qu'à se lancer dans ce mois d'août. Un mois qui devrait être dans la même lignée niveau fréquentation qu'en juillet selon les estimations de l'Office du Tourisme.