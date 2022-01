Sancy : les professionnels des séjours éducatifs en détresse face aux annulations en chaîne

Ils ont descendus de leurs montagnes du Sancy avec leurs bus, leur matériel sportif ou scientifique et même leurs chiens de traîneau ou leurs poneys : tout pour être visibles du public, ce mercredi après-midi, place de Jaude à Clermont-Ferrand et crier leur détresse.

Prestataires de séjours pédagogiques installés dans le Sancy, ils manifestent à Clermont pour dénoncer ces annulations qui menacent leur secteur. Copier

Hébergeurs de classes de neige, classes vertes ou colonies, encadrants pédagogiques et sportifs, transporteurs, prestataires éducatifs : ils sont pour la troisième année les victimes collatérales de cette épidémie de Covid qui impacte notamment les écoles. "On a appris que la foire aux questions sur le site de l'Education Nationale avait été modifiée", raconte Olivier Fourot-Bauzon, président de Sancy Dômes Juniors, association qui regroupe quelques 70 entreprises du secteur implantées dans le Sancy. "Elle autorise les séjours avec nuitées, cependant elle les déconseille." Résultat, des annulations en cascade de séjours pourtant prévus depuis six mois et des demandes de remboursements impossibles à honorer.

Olivier Fourot-Bauzon, président de Sancy Dômes Juniors, association qui regroupe quelques 70 prestataires de séjours éducatifs implantées dans le Sancy Copier

Des trésoreries déjà à sec

"Je travaille à 95% avec les scolaires", témoigne Jean-François Cassier, musher professionnel depuis une vingtaine d'années à la tête de Sancy Traîneaux, "j'avais trois mois de planning remplis et ça s'annule en cascade tous les jours." Le chef d'entreprise, également maire de Murat-le-Quaire, ne mâche pas ses mots : "On va mourir, parce que moi j'ai mes chiens à nourrir, mes charges à payer."

Jean-François Cassier est musher depuis une vingtaine d'année avec Sancy traîneau, son planning rempli pour trois mois se vide un peu plus chaque jour. © Radio France - Juliette Micheneau

"C'est ma passion et je vais y laisser ma peau", se désole Jean-François Cassier, gérant de Sancy traîneau. Copier

Accompagnateur en montagne, Laurent Dufour confirme : "Sans cette activité d'accueil de classes d'hiver, notre job n'est plus pérenne." Les quelques 70 entreprises du secteur réunies au sein de l'association Sancy Dômes Juniors demandent donc au Ministère de l'Education Nationale de clarifier sa position et au secrétaire d'Etat au tourisme de proposer des aides adaptées à la filière.

Venus du Sancy, les professionnels des séjours pédagogiques manifestent à Clermont pour alerter sur ces annulations massives qui menacent leurs activités. © Radio France - Juliette Micheneau

"On fonctionne sur des réservations qui ont six mois", détaille Olivier Fourot-Bauzon, "quand une réservation a lieu, on met en branle tout un système d'acompte chez nos partenaires. Les aides qui sont proposées actuellement sont génériques, elles ne sont pas fléchées vers des métiers qui fonctionnent avec six mois de réservation et qui s'annulent tout à coup sans pouvoir reconstruire une clientèle."