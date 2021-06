Sandrine Mourey quitte la tête de la CGT 21, mais elle ne lâche rien

Elle est CGT jusq'au bout des ongles : Sandrine Mourey vient de passer le flambeau au secrétariat général en Côte-d'Or, mais elle garde des fonctions aux niveaux national et régional. Elle réagit à l'actualité sociale en Côte-d'Or, et imagine l'avenir du syndicalisme.

Plusieurs sujets sociaux sont dans l'actualité ces jours-ci : La réforme des retraites, celle de l'assurance chômage, la manifestation des psychologues de la Chartreuse, etc. Pour en parler, on est avec celle qui n'est plus depuis quelques semaines la secrétaire générale de la CGT en Côte d'Or, mais qui garde des fonctions au sein du syndicat. C'est Sandrine Mourey.

Anne Pinczon du Sel : Le Conseil d'Etat doit se prononcer aujourd'hui sur un recours que vous, à la CGT, avec d'autres syndicats, avez déposé pour demander la suspension du décret de l'assurance chômage. Qu'est ce qui vous pose problème?

Sandrine Mourey : Déjà, je pense que réduire les droits des demandeurs d'emploi dans une période de crise, c'est déjà assez incroyable. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle une rupture d'égalité. C'est à dire que des demandeurs d'emploi sur les mêmes périodes de chômage, sur des mêmes salaires ou sur les mêmes périodes travaillées, peuvent avoir des allocations différentes. Donc, on voit bien que l'objectif du gouvernement, c'est de faire des économies sur le dos des chômeurs alors que ce sont déjà les plus précaires. Et les jeunes vont être nombreux sur le marché du travail et risquent d'avoir des difficultés à trouver de l'emploi ou être obligés de multiplier les contrats courts pour pouvoir vivre, survivre et travailler. Et ceux-là seront encore plus taxés.

APS : Ce n'est pas le bon moment pour vous non plus de parler de la réforme des retraites. Un rapport remis aujourd'hui (jeudi) parle d'un déficit de 13 milliards d'euros en 2020. On parlait de 23 milliards d'euros au départ. On fait comment, d'après la CGT, pour financer ces retraites?

SM : La première des choses, c'est que je me baserais sur le rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui informe que ce déficit est conjoncturel et que l'objectif de 2030 sera aplani, selon les projections. Il y a effectivement des retards de paiement à l'Urssaf et de l'instauration d'un seuil. Mais le COR indique que sur le long terme, effectivement, à l'horizon 2030 2035, le budget devrait être à l'équilibre.

APS : Cela veut dire qu'il ne faut pas réformer du tout ?

SM : mais nous n'avons jamais dit ça. D'ailleurs, rappelez vous sur les dernières réformes, la CGT était pour une réforme des retraites, mais une réforme des retraites qui améliore les droits de chacun. Là, on voit bien le gouvernement vers quoi il veut s'orienter. Il veut s'orienter vers un allongement de la durée de cotisation ou travailler plus longtemps, alors que nous avons le taux d'emploi des séniors le plus bas 30% des 60-64 ans travaillent, les autres sont mis en dehors de l'entreprise, sont au chômage ou aux minima sociaux. Attaquons-nous à l'emploi des jeunes et à l'emploi des séniors parce que les grandes entreprises, Total, Safran et d'autres sont en aujourd'hui sont en train de mettre dehors les plus de 55 ans et on va demander à ces gens là de travailler plus longtemps. Réformons, mais pour améliorer les droits.

APS : La fin des régimes spéciaux, les Français y sont plutôt favorables. Vous, à la CGT, pas du tout.

SM : Le problème, c'est qu'on a focalisé sur les régimes spéciaux. Ce sont des régimes qui, notamment, je le précise, ont le mérite de reconnaître la pénibilité des métiers avec des départs anticipés. Nous, ce que nous demandons, c'est que pour l'ensemble des salariés du privé, il y ait une réelle reconnaissance de la pénibilité parce que vous avez des salariés qui, à 50 ans, 55 ans, sont cassés. Les métiers du bâtiment, les services d'aide à la personne, les aides à domicile à 50 ans, ils sont cassés et nous nous demandons que les droits des régimes spéciaux le reconnaissent à la pénibilité. Il faut qu'il soit appliqué à l'ensemble des aides.