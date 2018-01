Dijon, France

Un taux de croissance de 2% en 2017, 250 000 emplois créés dans secteur marchand, un pouvoir d'achat en hausse de 1,6 % selon les chiffres du BIT*, autant d'indicateurs qui font penser que la situation économique en France s'améliore. Autant de chiffres qui devraient rassurer Sandrine Mourey, la secrétaire départementale de la CGT en Côte-d'Or. Rien n'est moins sûr, surtout depuis l'application de la Loi travail, avec des employeurs qui peuvent licencier plus facilement.

La semaine dernière, la majorité des syndicats du constructeur automobile PSA ont donné leur accord pour signer un accord de rupture conventionnelle collective. Une première en France. Cet accord concerne 1300 salariés. Issues de la dernière réforme du travail, les ruptures conventionnelles collectives permettent de supprimer des postes à travers des départs volontaires, sans justification économiques. Elles nécessitent un accord signé par des syndicats représentant au moins 50% du personnel. A noter que dans le dossier PSA, la CGT mais aussi la CFE-CGC ont voté contre l'accord.

Quel avenir pour la Chocolaterie de Bourgogne ?

Ce lundi, Sandrine Mourey, secrétaire départementale de la CGT est invitée à s'exprimer aussi sur le dossier de la Chocolaterie de Bourgogne. L'entreprise est en redressement judiciaire depuis la fin du mois d'octobre 2017. Par deux fois déjà, le tribunal de commerce de Dijon a repoussé le délai pour les candidats à la reprise. Deux offres tiennent la corde: un industriel du chocolat espagnol, "Lacasa" et un fond de pension italien. Le problème, c'est que dans le premier cas, l'offre est insuffisante. L'industriel espagnol ne reprendrait que 43 des 185 salariés. Dans le second cas, le tribunal a reçu au 11 janvier une simple lettre d'intention. Quel avenir pour la Chocolaterie de Bourgogne ? que vont devenir les salariés non repris ? les pouvoirs publics doivent-ils venir au secours de l'industriel ? Des questions qui seront posées à Sandrine Mourey.

Du handball au syndicalisme

On en profitera aussi pour revenir sur la carrière de Sandrine Mourey, passée d'une carrière de handballeuse de haut niveau à un mandat de secrétaire départementale de la CGT. Rendez-vous ce lundi sur France Bleu Bourgogne entre 7 heures et 9 heures.

*BIT : bureau international du travail