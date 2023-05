Sandrine Ribot quitte la présidence de la fédération des boulangers de la Mayenne

Une page se tourne à la fédération des boulangers de la Mayenne. Sa présidente depuis 2018 Sandrine Ribot quittera son poste ce mercredi soir lors de l'assemblée générale de l'organisation. "Je pense que j'ai fait mon temps et je vais faire autre chose maintenant."

ⓘ Publicité

Avec la fédération départementale des boulangers, qui compte 35 adhérents, Sandrine Ribot a mené de nombreux projets, notamment la création de la Mayennette, une baguette 100 % mayennaise fabriquée avec de la farine locale et qui permet aux agriculteurs d'obtenir un prix rémunérateur.

"C'est ma fierté, ça, la Mayennette. Parce que ça démarre d'une blague un peu sur les réseaux avec Philippe Jehan [ancien président de la FDSEA 53, ndlr], en disant on va faire avec une baguette de la Mayenne et il m'a dit chiche ! C'est parti comme ça. Je suis plutôt fière de cette Mayennette, il faut qu'elle dure, j'espère."

Sandrine Ribot va désormais travailler dans une agence immobilière. Elle a été élue vice-présidente de l'association des commerçants lavallois. "On va essayer de faire plein d'animations, encore plus montrer que les commerçants du centre-ville, ils sont là et que les commerçants n'ont pas envie de mourir dans le centre-ville, donc il faut venir les voir le plus possible."