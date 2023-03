Sanitaire, parquet, radiateurs en fonte : la Maison du Réemploi ouvre ses portes à Nancy

C'est un magasin pas tout à fait comme les autres. La Maison du Réemploi ouvre ses portes ce vendredi 3 mars à 9h, dans l'ancien centre commercial Les Tamaris, sur le Plateau de Haye à Nancy. Elle propose à la vente du sanitaire (lavabos, baignoires, toilettes), du parquet de chêne, des huisseries, des portes, des radiateurs en fonte, des tableaux électriques et autres dalles de faux-plafonds. Le tout en seconde main.

ⓘ Publicité

Tout ce matériel provient de chantiers de déconstruction. Le premier d'entre eux se trouvant à deux pas avec la réhabilitation des bâtiment Cèdre Bleu et Tilleul Argenté par l'Office métropolitain de l'Habitat. C'est d'ailleurs l'OMh qui a lancé un appel à projets pour le réemploi du contenu de ses appartements et l'insertion par l'activité économique. Appel à projets décroché par l'association Réciprocité .

A la vente : des sanitaires en provenance du bâtiment Le Cèdre Bleu © Radio France - Isabelle Baudriller

... du parquet de chêne qui arrive tout droit de la caserne Thiry © Radio France - Isabelle Baudriller

"Ce projet a un intérêt environnemental, un intérêt économique et un intérêt social", souligne Christian Rataux, président de Réciprocité. "On est dans l'anti-gaspillage avec le réemploi, dans l'environnemental avec des économies de carbone et de matière première et on est dans le social avec de la réinsertion."

Du matériel électrique... © Radio France - Isabelle Baudriller

... mais aussi des portes et huisseries © Radio France - Isabelle Baudriller

Le projet de Maison du Réemploi emploie 25 personnes en contrat d'insertion, qui vont travailler à la fois à la récupération et la vente du matériel. Au cœur des 1 000 m2 d'espace de remise en état et de vente et des 2 000 m2 d'espace de stockage, Maria Gonçalves est conseillère vente et gestionnaire des stocks. "Moi je trouve ça génial, c'est super !", lance la jeune femme de 26 ans, "c'est écologique, c'est économique. Je me sens très impliquée dans ce que je fais." Un emploi en insertion que Maria envisage comme "un tremplin", elle qui aimerait "aller dans la gestion de projet, dans l'immobilier ou le bâtiment".

Pérenne

La Maison du Réemploi se veut pérenne. "Nos gisements sont les chantiers de réhabilitation d'importance, comme la caserne Thiry, près de la place Stanislas", explique Jérémy Jacques, directeur technique de Réciprocité. "Nous travaillons actuellement sur le Cèdre Bleu et le Tilleul Argenté, les deux barres d'immeubles qui surplombent Nancy. Nous sommes en recherche de gisements puisque notre ambition, c'est d'avoir une offre sur le long terme pour les habitants de la métropole."

Le lieu est ouvert aux particuliers et entrepreneurs, du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 13h à 17h, avec des prix de vente à 50% du neuf.