Sanofi prévoit 466 départs volontaires dans la recherche en France et en Allemagne

Sanofi a dévoilé ce mercredi un plan de départs volontaires qui devrait aboutir à la suppression de 466 postes en France et en Allemagne dans la recherche et le développement. Ce plan de départs se fait dans le cadre d'un recentrage stratégique de ses activités.

300 postes en France

"Près de 300 départs volontaires auront lieu en France" a déclaré à l'AFP Marc Bonnefoi, vice-président chargé des opérations recherche & développement monde de Sanofi. Le groupe compte actuellement 4.000 collaborateurs dans le domaine de la recherche et du développement dans l'Hexagone. 1.500 travaillent également en Allemagne pour un total de 15.000 personnes dans le monde.

Des changements annoncés dans tous les domaines

Si depuis 2008 Sanofi a supprimé près de 2.500 postes dans le domaine de la recherche en France, d'autres changements sont prévus depuis la fin de l'année 2018.

En décembre dernier, l'entreprise pharmaceutique avait annoncé un nouveau plan mondial de transformation. Le groupe avait annoncé 700 suppressions de postes en France, d'ici à fin 2020, sur une base volontaire. En mars, sa division commerciale avait projeter de supprimer 230 emplois français. Fin avril, Sanofi avait finalement renoncé à délocaliser des services en Hongrie.