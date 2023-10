Sans abris : "Il faut mieux financer les associations pour qu'elles fassent leur travail"

France Bleu Saint-Etienne Loire : On parle depuis ce matin de 150 familles qui seraient à la rue dans la Loire selon les associations. Ce sont vos chiffres aussi ?

Valentin Porte, coordinateur de la Maison solidaire à Saint-Etienne : Le chiffre qui nous est transmis par le Siao (Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation), ce sont 270 ménages qui peuvent être des cellules familiales ou des personnes seules qui appellent régulièrement le 115. Sur une semaine, ça représente 675 appels. Pour la semaine dernière, uniquement huit solutions proposées. Donc oui, ça fait beaucoup de monde sans solution pérenne. 84 enfants entre zéro et 17 ans qui font partie de ces ménages qui sollicitent le 115 tous les jours.

Le ratio est très faible, vous l'avez dit, pour les solutions d'hébergement. C'est une situation qu'on connaît mais qui aujourd'hui prend une ampleur inédite dans notre département de la Loire ?

Le désengagement de l'État dans ses prérogatives d'hébergement d'urgence et d'inconditionnalité de cet accueil se dégrade depuis de nombreuses années. A chaque fois qu'il y a des petites fluctuations dans les arrivées, notamment de demandeurs d'asile sur le territoire, ça pose problème. Systématiquement, quand on se rapproche de l'hiver, les gens anticipent la venue du froid et sollicitent plus souvent le 115. L'année dernière, sur la même période, il y avait plus de 20 solutions proposées chaque semaine par le 115. Là, on est tombé à huit et on nous parle en plus. On nous parle de 100 places en hôtel d'hébergement d'urgence qui vont également fermer sur les 350 actuellement.

Alors que c'est une ressource très importante. Quelle serait la justification ?

L'État dit qu'il n'y a plus de sous. Ca pose tout un tas d'autres problèmes dans les services publics. On est pas les seuls à être impactés. Ces solutions en chambres d'hôtel, c'est un dispositif pour les personnes les plus vulnérables. On va se retrouver avec des gens très vulnérables qui seront de plus en plus nombreux et sans solution. On peut critiquer la mise à l'abri en hôtel parce que ça a un coût effectivement, et il serait bien plus intelligent d'utiliser les locaux des associations qui existent déjà et qui sont parfois vides mais l'Etat ne débloque pas de financements pour pouvoir accueillir les gens.

Et il y a énormément de logements vacants aussi à Saint-Etienne par exemple. Il y en a énormément, il y en a partout dans la Loire. L'État doit-il forcer la main aux propriétaires et réquisitionner les logements vacants pour mettre tout le monde à l'abri ?

De là à forcer les gens à accueillir des personnes dans leurs biens, non, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Il y a suffisamment de places sur les associations existantes, des places qui sont vides parce qu'il n'y a pas de financement pour les occuper. L'État doit financer correctement les associations pour qu'elles puissent faire leur travail.