Sans abris : malgré la saturation du système dans la Loire, il faut continuer d'appeler le 115

Une vingtaine de places supplémentaires d'accueil d'urgence ont été ouvertes par la Préfecture de la Loire la semaine dernière à travers le plan "Grand Froid". Est ce que c'est suffisant ? Pas vraiment reconnait Fanny Gagnaire, qui dirige le groupement SIAO de la Loire, cet organisme qui coordonne toute la chaîne d'hébergement d'urgence dans le département. Même si tout le monde fait de son mieux.

France Bleu Saint-Etienne Loire - Avez-vous pu répondre à toutes les demandes dans le département de la Loire avec l'ouverture par la préfecture de 20 places d'hébergement d'urgence en plus ?

Fanny Gagnaire, directrice dans la Loire du SIAO, le groupement de service intégré d'accueil et d'orientation : Non, nous n'avons pas pu répondre à l'heure actuelle à toutes les demandes des personnes en situation de vulnérabilité et en se déclarant à la rue aujourd'hui. En réalité, on n'a pas vraiment bloqué l'ouverture à 20 places. On propose des solutions en fonction des disponibilités que l'on arrive à mobiliser depuis vendredi. C'est plutôt en fonction des possibilités qu'on arrive à trouver sur l'ensemble de notre dispositif , le groupement de coopération sociale et les associations ligériennes qui œuvrent dans le domaine de la rue au logement.

Il y a encore des sans abri aujourd'hui dans le département Loire qui passent entre les mailles du filet et qui ne ne sont pas aidées ?

Oui, il y a encore des personnes en situation de sans-abrisme dans la Loire. Pour celles qui appellent le 115, on essaye de chercher des solutions mais malheureusement on est obligé d'effectuer un premier tri puisque le manque de places ne nous permet pas d'héberger tout le monde. Après, on a quand même une consigne d'aller jusqu'au bout et de mobiliser des places d'hôtel jusqu'à lundi. Mais il nous faut un petit peu de temps pour pouvoir trouver des solutions.

Le 115 est la cible de pas mal de critiques. Comment vous répondez à ces critiques ? Il faut faire le tri, on ne peut pas recevoir tout le monde à travers ce numéro de téléphone ?

Le nombre de places, qui a quand même pas mal augmenté ces dernières années, ne nous permet toujours pas de répondre à toutes les demandes. Pour autant c'est quand même important d'appeler le 115 puisque, associé aux équipes de veille sociale, c'est la seule voie d'observation de l'état de la demande. Et donc aussi si les personnes n'appellent pas, à la fois on ne peut pas repérer le besoin dans son ensemble et puis pour des personnes en situation de grande grande vulnérabilité il faut qu'on puisse quand même interagir avec des services d'urgence. On peut quand même effectuer des distributions à défaut de pouvoir héberger.

Les sans abri, sont parfois agacés, découragés d'entendre régulièrement au bout du fil " Désolé, ce soir, il n'y a pas de place".

Oui, je comprends bien et c'est toujours compliqué d'expliquer aux personnes de continuer d'appeler tous les jours. Mais c'est quand même important puisque quand des places se libèrent, ça nous permet de pouvoir rappeler les gens. Ça nous permet de pouvoir garder les demandes. C'est déjà très compliqué de dire non aux personnes et de ne pas pouvoir trouver de solution mais ce serait encore pire de ne pas pouvoir observer la demande correctement.