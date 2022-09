"Sans accord avec Orange on est morts" : le cri d'alerte des salariés de Scopelec

La première Scop de France, spécialisée dans l'entretien et l'installation de réseaux de télécommunications, est acculée. Placée en procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Lyon depuis mars, Scopelec, qui emploie 3.600 salariés dont 500 en Occitanie, a annoncé au début de l'été un plan social. Lundi 26 septembre prochain, le tribunal de commerce de Lyon doit rendre une décision en délibéré sur le placement ou non en redressement judiciaire de l'entreprise. Si aucun accord n'est trouvé avec Orange d'ici là, le redressement pourrait être acté.

reportage Copier

Mettre la pression sur l'État, actionnaire majoritaire d'Orange

Pendant la campagne présidentielle, le gouvernement avait fait pression sur Orange pour qu'il s'engage à soutenir Scopelec avec la convocation du Comité interministériel de Restructuration Industrielle. Mais Orange a revu ses engagements à la baisse et n'a toujours pas signé d'accord avec Scopelec.

"Orange ne tient pas ses engagements sur le chiffre d'affaires qu'il devait garantir à Scopelec" regrettent Frédéric Mazars, délégué Fo de l'entreprise et Vladimir Kotreba, cadre chez Scopelec et membre du CSE.

Orange s'était engagé, d'une part sur 45 millions d'euros de chiffres d'affaires sur 2022 et 2023 et d'autre part sur 20 millions d'euros en cash correspondant aux dettes contractées auprès des sous-traitants, durant la période de sauvegarde.

Le député LFI de la Somme, François Ruffin, accompagné de cinq députés de Haute-Garonne et du Tarn, sont venus soutenir ce lundi matin les salariés du site de Saint-Orens-de-Gameville au sud de Toulouse, et les encourager à se mobiliser plus fortement dans la dernière ligne droite.

"Vous demandez des miettes par rapport aux deux milliards de dividendes versés aux actionnaires et on oublie le sous-traitant historique ?"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Entre le fort et le faible, il doit y avoir quelqu'un qui s'interpose, c'est l'Etat, qui détient 23 % d'Orange ! Mais c'est l'Etat Ponce Pilate, l'Etat est aux abonnés absents. Il faut maintenir la pression sur le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui peut forcer Orange à signer un accord."

Une conseillère municipale d'opposition à Saint-Orens est présente également et rappelle que le site de Saint-Orens est récent, "inauguré il y a trois ans en grande pompe par l'ancienne maire devenue secrétaire d'Etat à la ruralité Dominique Faure, qui elle n'est pas là ce lundi".

François Ruffin téléphone à Dominique Faure, élue députée en juin dernier de la circonscription (remplacée par Laurent Esquenet après sa nomination comme secrétaire d'Etat), Dominique Faure répond : "je suis en liaison avec Bruno Le Maire, je ne sais pas pourquoi l'accord n'est pas encore signé, mais comptez sur mon soutien, je suis le dossier. "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il reste une semaine, faites-vous entendre à Paris !"

Face à des salariés, pour beaucoup désabusés, le député LFI François Ruffin tente de remotiver les troupes : "il faut vous faire entendre, allez manifester ce vendredi à Paris devant le ministère de l'Economie à Bercy !"

"L'État et Orange doivent avoir honte de faire couler une SCOP avec laquelle l'opérateur travaille depuis 50 ans. Les élus LFI seront à vos côtés pour vous soutenir."

Les salariés de Scopelec voient d'un bon œil ce soutien des élus, même si beaucoup ne croient plus à une issue heureuse. Plus de 1000 employés de Scopelec ont déjà quitté volontairement l'entreprise. Benjamin, salarié, confie "c'est important que les politiques soient là avec nous, c'est notre dernière carte. On a investi pendant des années pour répondre aux demandes d'Orange et aujourd'hui l'opérateur nous lâche, ça fait un peu mal.

"On a jugé que la qualité du travail s'était dégradée, mais les conditions des contrats ont changé, les prix sont tirés vers le bas, les interventions sous-payées, d'ailleurs des auto-entrepreneurs prennent le relais des activités Télécom car les entreprises ne s'en sortent plus."

Le dernier gros appel d'offres lancé par Orange a été remporté par une société luxembourgeoise qui fait travailler, selon les salariés "des auto-entrepreneurs, des travailleurs détachés, plus concurrentiels."