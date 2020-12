"Sans accord d'ici le Brexit, c'est la mort assurée" s'alarment les pêcheurs des Hauts-de-France

Invité de France Bleu Nord ce mardi, OIivier Leprêtre, le président du comité régional des pêches s'inquiète de l'absence d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à un mois du Brexit. Pour lui, le no deal, "c'est la mort assurée pour les pêcheurs des Hauts-de-France".

Avez-vous l'espoir d'un accord avant le 1er janvier ?

Olivier Leprêtre : Il faut à tout prix un accord. Sans accord, que ce soit pour les pêcheurs britanniques ou les pêcheurs français, ce serait une catastrophe. Ca veut dire que toutes les décisions seront prises par les britanniques et bien évidemment, à leur avantage. Actuellement, c'est Bruxelles qui prend les décisions pour faire un équilibre entre les pays ... c'était plus transparent.

Est-ce qu'en l'absence d'accord, les eaux britanniques pourraient être interdites aux pêcheurs français ?

Si c'est un "no deal", ce sera une interdiction et ce sera une catastrophe. Quand on sort du port de Boulogne-sur-Mer, on est dans leurs eaux après 30 minutes de navigation. Entre Gris-Nez et Douvres, on n'a que 17 miles, c'est-à-dire 30 kilomètres. C'est rien du tout.

Les britanniques, eux aussi, ont besoin d'un accord ?

Il faut que les pêcheurs des deux côtés s'en sortent, que ce soit du gagnant-gagnant. Il faut impérativement un accord, même s'il n'est pas satisfaisant et que l'on pourra travailler dans les années à venir pour l'améliorer. Il faut savoir qu'à Boulogne, ce sont 380 000 tonnes de produits transformés, qui viennent majoritairement du Royaume-Uni.

Depuis l'annonce du Brexit, n'y avait-il pas moyen d'anticiper ? En diversifiant la pêche par exemple ?

C'est très difficile. Pour se diversifier sur d'autres espèces ou d'autres techniques de pêche, ce sera compliqué parce qu'on aura des problèmes de cohabitation entre les différents métiers. Que ce soit celui qui pose des casiers ou celui qui est au chalut, ce sont des métiers complètement différents et surtout, une surexploitation de la ressource. Si on va jusqu'au dernier poisson, il ne pourra pas se reproduire.

Est-ce que la filière est menacée à très court terme ?

Pour les pêcheurs des Hauts-de-France, si c'est un "no deal", c'est la mort assurée. En plus, la profession est fragilisée depuis le premier confinement. Sur les bateaux de taille moyenne, ça va car les produits sont exportés vers d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie. Pour les petits bateaux qui sortent à la journée, il n'y a plus de débouchés avec la fermeture des restaurants. Dans le mois, on perd encore trois fileyeurs de 12 m qui pêchent principalement de la sole, du homard et des crustacés. Ils ne peuvent plus travailler