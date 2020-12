Cher : sans doute des exonérations Urssaf en 2021 pour les indépendants

Moins de dépôts de bilan que prévu en cette fin d'année. Les faillites d'entreprises ont diminué de 40 % cet automne par rapport à l'automne 2019, alors qu'on craignait un tsunami. Le fonds de solidarité et les mesures de chômage partiel, financés par l'Etat permettent d'amortir la crise. Dans le Cher, 5575 entreprises ont bénéficié de cette mise sous perfusion pour 23 millions d'euros d'aides depuis le mois de mars. Reste à savoir si ces entreprises résisteront en 2021, à la sortie de crise ? Parmi ces bénéficiaires, de nombreux entrepreneurs individuels (des commerçants notamment) ; les mesures de soutien à la trésorerie sont reconduites en décembre. Cela concerne notamment les cotisations sociales : elles ne sont plus automatiquement prélevées depuis mars. Près de 50 % des cotisations Urssaf n'ont pas été réglées dans le Cher. Plus de 22 millions d'euros restent à recouvrer.

Les terrasses de la place Gordaine à Bourges, désespérément vides © Radio France - Michel Benoit

Il faut savoir que certains travailleurs indépendants ne se versent même pas de salaire en ce moment du fait de la fermeture imposée de leur activité. Depuis le printemps, l'Urssaf aurait dû recouvrer 53,5 millions d'euros de cotisations dans le Cher : " Les cotisations n'étaient plus appelées depuis mars " détaille Siham Alves Dos Santos, directrice départementale de l'Urssaf. " On les avait relancées en septembre, mais suite à la deuxième vague sanitaire, depuis fin octobre-début novembre, on les a à nouveau suspendues. "

Le rebond économique devra être fort en 2021 pour que les entreprises puissent se refaire une trésorerie © Radio France - Michel Benoit

Ne s'acquittent de ces cotisations, que les travailleurs indépendants qui ont la capacité de le faire. Il n'y aura pas de pénalités pour les retardataires et surtout, une bonne nouvelle pourrait venir en 2021 pour les plus en difficultés : " Il va y avoir des mesures d'accompagnement pour mettre en place des plans d'apurement " poursuit Siham Alves Dos Santos. " A partir de l'année prochaine, il y aura également la possibilité (ils peuvent le faire dès à présent) de réviser leurs déclarations de revenus. Ces revenus pourront être diminués ou ajustés en fonction de leur trésorerie. C'est une première chose et il y aura également des mesures d'exonération permises par la loi de financement de la sécurité sociale 2021 qui vient d'être votée. On attend les décrets d'application." Ces dispositifs s'appliquent également aux auto entrepreneurs. Les Urssaf mettent à disposition un site dédié pour répondre à toutes les interrogations des chefs d'entreprise.