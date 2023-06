"Sans greffiers, pas de justice", clament les greffiers de Montbéliard

"Les réformes passent et le greffier trépasse" clame l'une des banderoles brandie par les quelques 25 greffières et greffiers qui se sont rassemblés sur les marches de la cité judiciaire de Montbéliard ce lundi midi.

Comme bon nombres de leurs collègues de France, ils dénoncent une revalorisation salariale qu'ils considèrent comme de la maltraitance. "Au lieu d'être reclassés à un échelon équivalant, on nous propose de nous reclasser à notre indice de rémunération qui nous fait perdre un ou deux échelons" explique Marie-Mandine Canonici, greffière placée à Montbéliard. "Un peu comme inversion de carrière !"

"Face au mépris, la colère" © Radio France - Christophe Beck

Plus globalement, les greffiers se sentent comme "les invisibles de la justice" alors qu'ils en sont un "maillon essentiel". "On manque de moyens et de logiciels pour faire face à l'inflation législative. Il faut être sur tous les fronts en même temps. Et ceux qui en pâtissent ce sont les justiciables", ajoute Vanessa Sohn, greffière à Montbéliard également. "Cette maltraitance institutionnelle doit cesser".

Ce mouvement ponctuel pourrait donner lieu à un mouvement de grève. Le tribunal de Montbéliard peut compter sur trente greffières et greffiers pour 41 postes budgétés. Il y a donc 11 postes vacants.