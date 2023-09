"Sans les Restos du Coeur, je ne mangerais pas grand chose" : l'inquiétude des bénéficiaires à Marseille

C'est une véritable onde de choc pour les bénévoles et les bénéficiaires des Restos du Coeur. Tout le monde ne pourra pas être aidé cet hiver , à cause de la hausses des coûts dans l'alimentaire et des demandes toujours croissantes de familles qui ont besoin d'être aidées.

Dans les Bouches-du-Rhône, le nombre de bénéficiaires a déjà augmenté de 23 % l'an dernier. L'association doit absolument rester en dessous de la barre des 50.000 foyers aidés pour être viable, et pour cela, Alain Evezard, le président des Restos dans le département, n'a pas le choix : il va falloir refuser des familles mais probablement aussi donner moins aux autres.

Alain Evezard, président des Restos du Coeur des Bouches-du-Rhône, invité de France Bleu Provence ce mardi à 8h10. Vos réactions, vos actions de solidarité au 04 42 38 08 08

Donner moins et aider moins de monde

"Pour les denrées alimentaires, il y a un barème, nous demandons aux familles leurs ressources et leurs charges puis on calcule un reste à vivre", explique Alain Evezard. "Et cet hiver il y aura certainement une modification des barèmes et certaines personnes ne seront pas prises comme l'hiver dernier". C'est un crève-coeur pour les bénévoles : "Cela ne nous fait pas du tout plaisir, on le fait contre notre volonté première". Face aux coûts exponantiels de l'alimentaire, l'association devra aussi certainement "diminuer un peu la quantité de denrées alimentaires" qui seront données aux bénéficiaires.

"Si je n'avais pas les Restos pour m'aider, je ne mangerais pas grand chose"

C'est un vrai coup dur pour Jean-François, bénéficiaire des Restos dans le 15e arrondissement à Marseille : "Si ça ferme, je vais me retrouver dans une très grande difficulté", explique le retraité qui ne sait pas comment il "va survivre". Une fois le loyer et l'électricité payés, "tout est cher dans les magasins (...) par deux, trois ou quatre euros (...) la viande je ne peux pas en manger car c'est trop cher, même les pâtes ça commence à être difficile pour moi". Sa conclusion est sans appel : "Si je n'avais pas les Restos pour m'aider, je ne mangerai pas grand chose".

Hilème est bénéficiaire mais aussi bénévole au centre des Restos Méditerranée dans le 15e à Marseille, un centre qui aide 755 familles cet été. Le centre est fermé depuis un mois et demi et "elle galère". Tout est compté : "le paquet d'oeufs coûte sept euros ! Sans les Restos du Coeur on n'en peut plus. C'est la guerre, on est en guerre".

"On a peur de la campagne d'hiver qui arrive", témoigne Liliane Imbert, responsable du centre des Restos du Coeur des Baumillons dans le 15e arrondissement, qui nourrit 525 familles. "On se demande si on va pouvoir fournir ou pas".