"Sans maille, ça caille" : à Lille, des vêtements et du choix pour les sans-abris !

Offrir aux plus démunis des vêtements sur mesure, c'est l'objectif du projet "Sans maille, ça caille". Tous les hivers, ses bénévoles récupèrent et trient vos pulls, manteaux ou pantalons pour les distribuer dans la métropole lilloise. Ils ont désormais leur page Facebook, et les dons affluent.

A l'origine de ce projet solidaire, Hélène et Myriam Mulet, deux sœurs qui ont décidé il y a trois ans de récolter et de donner des vêtements en bon état. Elle ont décidé au mois d'octobre de créer leur page Facebook pour donner plus de visibilité au projet. Depuis, les bénévoles sont de plus en plus nombreux, au plus grand plaisir d'Hélène Mulet, qui organise chez elle le tri hebdomadaire des vêtements, à Marcq en Baroeul :

"On a des étudiants, des chômeurs, une kiné ou même par une exemple une assistante sociale ! Un hasard, mais c'est bien pratique car elle a des tuyaux que nous n'avons pas pour aborder les gens dans la rue."

Personnaliser un maximum les dons

Toutes les semaines, l'équipe d'une quinzaine de bénévoles se relaie pour trier les dons, dans l'appartement d'Hélène Mulet à Marcq-en-Baroeul. L'objectif de "Sans maille, ça caille", c'est de personnaliser au maximum les distributions. Si les personnes rencontrées dans la rue ont des envie de jupe, de collants, de bretelles ou même besoin de certaines choses, comme des croquettes pour chat, les bénévoles essaient de leur en trouver.

L'équipe de "Sans maille ça caille" cherche maintenant un local pour stocker tous les dons. Car dans le salon, le couloir et même le garage d'Hélène, il est devenu difficile de circuler à cause de tous les sacs !

Si vous aussi vous voulez donner vos mailles, les chaussettes et les vêtements masculins sont particulièrement les bienvenus ! Les distributions se font tous les mardis et jeudis soirs, départ sur le parking du Match de la rue Solférino à Lille. Pour déposer vos vêtements dans l'un des neuf points de collecte partenaires, rendez-vous sur la page Facebook de "Sans mailles, ça caille".

Page Facebook : https://www.facebook.com/sansmaillecacaille/