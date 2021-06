"Sans nous, les avions ne volent pas" : le cri d'alarme des métiers de l'aéroport de Toulouse-Blagnac

On pense souvent à Airbus lorsqu'on évoque la crise du covid dans la région toulousaine, mais l'on oublie souvent de parler des métiers dits de l'aéroportuaire, ceux assurés par des sous-traitants pour la sécurité, le ménage, la nourriture dans les avions, la gestion des chariots dans l'aéroport etc. Ce secteur se structure pour se faire entendre. L'association des métiers de l'aéroportuaire (AMA) a été créée il y a quatre mois. Elle représente environ 35 métiers et tire la sonnette d'alarme.

8.000 emplois menacés

L'AMA assure que 8.000 emplois sont menacés à l'aéroport Toulouse-Blagnac, soient 10% des emplois, mais aussi 3.000 postes de saisonniers qui ne seraient pas créés cet été. Cela est du à une reprise du trafic aérien encore très limitée : en avril, il y a eu 100.000 passagers, huit fois moins qu'en 2019 à la même période. Et même si d'ici l'été l'aéroport de Blagnac retrouve, comme prévu, 42% d'activité, cela ne suffira pas. "Il nous faut du volume pour être rentable, explique Matthieu Jeandel, vice président de Newrest, le premier acteur mondial indépendant du catering. Sinon on va creuser nos pertes." D'autant que ces emplois peu qualifiés ne sont pas délocalisables et pas interchangeables.

Une prolongation de l'activité partielle

L'AMA aimerait donc que l'Etat prenne en compte la spécificité de leurs métiers, car le dispositif de l'activité partielle à 70% sans reste à charge pour l'employeur va être soumis à une condition : une baisse de chiffre d'affaires de 80%. Or ces sociétés travaillent un peu et donc se retrouvent avec une baisse du chiffre d'affaire plutôt de l'ordre de 55 à 70%. "On va se retrouver à fournir du travail à nos salariés, mais on n'en a pas assez pour les occuper. Et on devra les payer, mais on ne peut pas", détaille Etienne Mauger, directeur régional de City One, qui embauche 500 personnes en Occitanie pour orienter les passagers et gérer les chariots à bagage. Les coûts à assumer, le reste à charge, seront trop élevés. L'AMA aimerait donc pouvoir bénéficier du mécanisme d'activité partielle sans seuil de perte de chiffre d'affaires jusqu'au 31 octobre. "On va s'adapter, et aller vers des activités partielles de longue durée (qui doivent être validées par la Direccte et les partenaires sociaux) mais il nous faut du temps", assure Matthieu Jeandel.

L'AMA réclame également la création d'un fonds de formation dédié aux métiers de l'aéroportuaire "afin de conserver les compétences essentielles à la reprise du trafic et aux projets dynamiques sur les territoires", ainsi que création d'un plan global "Zones Aéroportuaires".