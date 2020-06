Sans salaire de leur patron chinois, trois salariés du Château de Pic portent l'affaire en justice

Une décision attendue aujourd’hui aux prud’hommes de Bordeaux, concernant plusieurs salariés du Château de Pic au Tourne. La propriété viticole de l’Entre-deux-Mers a été rachetée par une entreprise chinoise et les salariés n’y sont plus payés depuis plus de quatre mois.

Le Château de Pic au Tourne compte six salariés. La propriété viticole de l’Entre-deux-Mers a été rachetée par un père chinois et ses fils, la famille Xu. Ces gérants qui habitent Yinchuan, dans le nord de la Chine, ne payent plus les salaires à leurs employés depuis quatre mois, sans aucune explication.

L'affaire est passée devant le conseil des prud'hommes le 18 juin, conseil qui doit rendre sa décision ce jeudi. Les représentants syndicaux ont également lancé une procédure en référé pour obliger le gérant à payer ce qu'il doit, à savoir quatre mois de salaires et deux treizièmes mois qui n'ont jamais été versés.

On est les dommages collatéraux de leurs conneries !

La veille de l'audience, les trois salariés qui ont porté l'affaire en justice, ont appris leur licenciement par mail, en mandarin. Pourtant les employés sont toujours à leurs postes. Le licenciement doit s’accompagner d’une procédure qui n’a toujours pas eu lieu. Bernard Pitoux, chef de culture et maître de chai ne veut pas "lâcher l'os" et explique "le Château j'y suis depuis 2005, tout ce qui a été fait, en grande partie, c'est moi qui l'ai fait. Je ne partirai pas ! On est les dommages collatéraux de leurs conneries. J'espère qu'il sera vendu à quelqu'un qui a envie de s'occuper d'un vignoble."

En attendant, Hélène Pauly, la responsable administrative du Château avoue que les comptes ne suivent pas : "le dernier salaire complet c'était le mois de janvier. En juin je suis arrivée à la fin du découvert autorisé, quand j'ai demandé à l'augmenter on m'a répondu non."

Début d'une série ?

Les salariés sont confiants sur l’issue de cette procédure. Beaucoup de vin, de voitures peuvent notamment être saisis, mais ils attendent un placement en liquidation judiciaire pour pouvoir avancer, sortir de ce qu’ils appellent un piège.

Ce qui inquiète Corrine Lantheaume, qui porte le dossier pour la CFDT, c’est que ce soit le début d’une série : "On voit qu'il y a quand même toujours le même fonctionnement, des propriétés achetées par des personnes extrêmement loin et une méconnaissance de la culture française et de la culture du vin. Derrière on a une espèce d'abandon de propriété. Demain y'en aura d'autres, et sur des grandes appellations aussi !"

Actuellement 120 propriétés viticoles bordelaises appartiennent à des Chinois selon le CIVB, le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux.