Santé au travail: certaines entreprises du Pays Basque font le choix de la prévention

Le 28 avril est la journée mondiale de la santé et la sécurité au travail. Certaines entreprises commencent à organiser des stages de prévention pour la santé de leurs salariés et réduire les risques d'accident.

Le Bureau International du Travail (BIT) célèbre son centenaire en 2019 et il souhaite donner plus de lustre à sa journée mondiale de santé et sécurité au travail. Créée en 2003, elle est suivie en Italie ou en Espagne, marquée chaque année par des forums et des manifestations syndicales.

Trois ateliers chez Boncolac

En France, on en parle moins. Mais quelques entreprises ont choisi de marquer le coup. A l'usine Boncolac, à Bonloc, trois ateliers étaient proposés le 12 avril dernier. Thèmes très divers :

comment se servir d'un défibrillateur,

comment repérer les risques dans son environnement de travail,

comment prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS)

De mieux en mieux diagnostiqués, les TMS sont causés par une tâche répétitive. Ils coûteraient chaque année un milliard d’euros aux entreprises françaises, selon l'assurance maladie.

Un kinésithérapeute montre des exercices aux salariés © Radio France - bixente vrignon

Pour le directeur de l'usine de Boncolac, Laurent Davin : "la typologie de nos accidents est liée à des chocs, des blessures au dos causés par des rotations, des gestes répétitifs, et c'est vraiment là où on est parfois un peu démunis. Ce qui nous motive, c'est de réduire l’accidentologie" explique celui qui a décidé de faire former l'ensemble de ses 135 salariés à l'occasion de cette journée.

Comment bien commencer sa journée

Pour la responsable de l'hygiène et de la sécurité, Cerise Saint Pierre, il s'agit d'un travail à long terme. Il s'agit d'éduquer les salariés à accomplir ces gestes au quotidien. "Nous avons un objectif, comment bien démarrer la journée avec des gestes simples pour s'éviter des douleurs et donc éviter des TMS"

L'usine Boncolac produit des pâtisseries surgelées pour la grande distribution © Radio France - bixente vrignon