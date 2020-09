Santé : les oubliés sarthois de la prime Covid en quête de reconnaissance

« Un sentiment d’injustice ». Certains soignants sarthois expriment leur amertume. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas touché, comme la plupart de leurs collègues, la « prime Covid », alors qu’ils ont œuvré à la prise en charge des patients au plus fort de la crise sanitaire du coronavirus. Souvent en première ligne, ils n’ont pas reçu, comme eux, les 500€ du gouvernement ni, a fortiori, les 1.500€ supplémentaires destinés au personnel des départements les plus frappés par l’épidémie (Grand Est, Ile-de France et 80 hôpitaux dont celui du Mans).



Les soignants intérimaires exclus de la prime

Les soignants les plus frustrés sont les intérimaires. Ils n’ont même pas été retenus comme éligibles à cette prime par le Ministère de la santé. Estelle Legarée, infirmière au Mans, ne le comprend pas. Au printemps dernier, la jeune femme s’est portée volontaire pour renforcer le service des urgences du centre hospitalier. « Je n’étais pas obligée d’aller travailler. J’aurais pu rester chez moi pour éviter d’attraper le Covid. J’ai pris sur moi. J’ai apporté mon expérience pour aider », se souvient-elle. Estelle Legarée ne cache pas sa grande déception : « En échange, je n’ai rien eu du tout. Non seulement la reconnaissance par l’argent mais, tout simplement, on aurait pu venir nous voir à la fin, pour nous remercier pour ce que nous avions fait. En réalité, ce sont les patients qui nous remercient le plus ».



Pas de prime, parfois, pour quelques heures manquantes

Avant d'occuper ce poste à l'hôpital, l’infirmière sarthoise était sous contrat avec le Pôle Santé Sud du Mans. Il lui a manqué dix heures de travail sur près de 150 (en un mois) pour pouvoir toucher la prime. Le scénario est semblable pour Eline Balta qui l'a ratée à deux jours près au Pôle santé Sud avant de rejoindre, en intérim, l'unité "Covid positif" du centre hospitalier. Au-delà de l'argent qu’elle n’a pas touché, l'infirmière dénonce un manque de reconnaissance. « J’ai fait plus qu’un temps complet, de nuit. J’ai accumulé énormément de fatigue. C’était très dur psychologiquement. Je me suis beaucoup occupée des patients après leur séjour en réanimation : des personnes intubées et ventilées qui sont parfois restées deux mois sans voir personne puisque les visites étaient interdites ». La jeune femme confie sa déception : « Ça a été dur. Il n’y a même pas eu un merci. Rien du tout ». A l’inverse des intérimaires, le personnel en contrat à durée déterminée (CDD) a été retenu par le gouvernement pour toucher la prime Covid à condition d’avoir travaillé un certain nombre d’heures (150) au printemps 2020. Ce qui n'a pas empêché quelques "loupés".



Des inégalités génératrices de quelques tensions à l'hôpital du Mans

Ces inégalités de traitement entre les différents intervenants du monde de la santé a entraîné de l’incompréhension et, parfois, des tensions à l’hôpital du Mans. « Globalement, la direction a bien géré la question des primes », reconnaît le secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière. Marc Gandon regrette toutefois que les représentants du personnel n’aient pas été associés aux discussions. « Nous aurions pu signaler les cas isolés ou oubliés », explique-t-il. Car, de fait, au centre hospitalier du Mans, un certain nombre de personnes sont passées entre les mailles du filet. « Quelques services de médecine ont été impactés parce qu’a un certain moment, nous avons eu beaucoup de cas de Covid et des personnes ont dû être transférées. Je pense, par exemple, au service d’hépato-gastrologie qui n'a pas touché cette prime. Il y aussi des agents, déplacés de leur service où l’activité avait diminué vers un service lié au Covid. Par exemple, un agent en stérilisation qui a travaillé au brancardage ».

Les primes de la division

Le syndicat Force Ouvrière (le plus représentatif parmi le personnel de l’hôpital du Mans) dénonce « les primes de la division ». Son secrétaire départemental pour la branche santé se montre tout à la fois compréhensif et déçu : « Nous savons bien qu’à un moment donné, il y a des règles, des barrières : des gens qui touchent la prime et d’autres non. Mais nous reprochons à la direction de l’hôpital son manque de dialogue. Lorsque quand vous avez un collègue qui a travaillé exactement pendant la même période que vous et qui touche la prime et que vous, vous ne la touchez pas, cela entraîne des tensions. C’est logique ». Suite au Ségur de la Santé, les soignants ont obtenu mi-juillet 2020 une revalorisation de leur salaire mensuel : 183€ nets à destination des sages-femmes et des personnels non médicaux.

