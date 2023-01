Saône-et-Loire : les salariés de Place du Marché bloquent le site de Saint-Marcel depuis dimanche

"La liquidation judiciaire de Place du Marché était prévisible, mais la pilule est difficile à avaler quand même", témoigne Françoise Charentus, déléguée syndical FO. Depuis l'annonce de la liquidation judiciaire, prononcée le 13 janvier dernier, les salariés et délégués du personnel bloquent le site de Saint-Marcel en Saône-et-Loire. Pour rappel, 150 salariés se retrouvent sans emploi sur le site bourguignon, 1.900 au plan national, ce qui représente l'un des plans sociaux les plus important de ces derniers mois.

ⓘ Publicité

Un blocage "pour se faire entendre"

"On veut que les frères Bahadourian, (actionnaires de Grand Frais, qui ont repris Toupargel en 2020 via la holding Agihold France), entendent nos inquiétudes et nos revendications", explique Françoise Charentus. Alors, depuis le 13 janvier, le site de Saint-Marcel est bloqué par des salariés, divisés en groupe de quinze, qui se relaient jour et nuit. "On bloque les camions, remplis d'invendus, qui essaient de sortir du site." Les délégués du personnel réclament également une prime de 100.000 euros, ajoutée à la prime de licenciement économique. "On estime avoir été fidèles jusqu'au bout, certains salariés étaient là depuis 40 ans, on mérite plus que la simple prime de licenciement économique. Evidemment, 100.000 euros par salarié c'est énorme, c'est une technique : pour avoir le minimum, il faut demander le maximum… En réalité, on espère avoir entre 10.000 et 20.000 euros par personne."

Pour l'heure, les actionnaires Patrick et Léo Bahadourian ne sont pas allés à la rencontre des salariés qui prévoient de bloquer le site de Saint-Marcel "au moins jusqu'à la fin de la semaine."