Saône-et-Loire : les syndicats d’Allia à Digoin reçus au ministère de l’Economie

Le groupe Suisse Degerit, propriétaire de l’usine de sanitaire Allia à Digoin annonce la fermeture du site. Les syndicats craignent une délocalisation de la production vers le Portugal ou la Pologne. Une réunion de travail s’est tenue ce jeudi au ministère de l’Economie à Paris.

A Digoin, l’annonce de la fermeture de l’usine historique sanitaire d’Allia est vécue comme une catastrophe économique. L’intersyndicale a été reçue à Bercy par des représentants de l’Etat. Les discussions ont porté sur la procédure de PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) qui continue de menacer 250 emplois sur les sites de Digoin (Saône et Loire) et de La Villeneuve au chêne (Aube).

Dans un communiqué, les syndicats se félicitent que « l’enjeu social de cette procédure était parfaitement mesurable ne serait-ce qu’au nombre de représentants de l’Etat présents autour de la table puisque deux commissaires au redressement productif, trois représentants du ministre du travail et quatre représentants du Ministère de l’économie étaient présents à cette réunion pour échanger avec les délégués syndicaux sur la situation. »

Economiquement injustifiable et socialement scandaleux.

L’Intersyndicale ALLIA était accompagnée d’un expert-comptable et d’un avocat. Pour ses représentants, le maintien des deux sites de production est une priorité absolue, d’autant plus que l’annonce de leur fermeture intervient seulement dix-huit mois après le rachat d’Allia par le groupe GEBERIT. Les syndicats considèrent donc que fermer ces deux sites est « économiquement injustifiable et socialement scandaleux » notamment au regard de la moyenne d’âge qui est de 51 ans pour les 2 sites.

Le cabinet d’Expertise comptable ALTER a indiqué aux représentants de l’Etat que le motif économique du projet de fermetures qui reposait faiblement et jusque-là sur une baisse du chiffre d’affaires de l’activité CERAMIQUE SANITAIRE du groupe perdait définitivement toute crédibilité depuis le 17 janvier 2017.

En effet, l’Expert-comptable du Comité Central d’Entreprise a informé l’Etat de ce que les dirigeants d’ALLIA avaient pris soin de passer sous silence, à savoir qu’à cette date, le groupe a officialisé ses résultats pour l’année 2016 qui révèlent non plus une baisse mais une augmentation du chiffres d’affaires de 11 % pour la céramique sanitaire au niveau du groupe, faisant ainsi perdre définitivement toute légitimité économique à cette procédure !

A nouvelle situation économique, nouvelle procédure

C'est en tout cas ce que les délégués syndicaux ont fait valoir en expliquant aux représentants du ministère du travail qu’ils n’imaginaient pas une seconde que dans un contexte où le motif économique initial était, de fait, annulé par la nouvelle réalité des chiffres 2016 du groupe , l’Etat n’oblige pas la Direction d’ALLIA à annuler sa procédure de consultation pour des raisons de bon sens.

L’avocat des salariés fait aussi valoir que le délai légal encadrant la procédure est expiré. Elle est donc devenue sans objet.

L’intersyndicale explique que l’Etat a parfaitement entendu cet argument décisif et s’est montré sensible à la proposition de construire un projet alternatif à ce projet de double fermeture. Mais celui-ci, et tout le monde en convient, ne pourra se construire qu’au niveau européen.

Pour illustrer cette nécessité, les délégués syndicaux ont fait part aux représentants de l’Etat de la situation de l’usine portugaise « censée accueillir leur activité dans laquelle les salariés sont employés dans des conditions dégradées (40% de CDD et 30% de TURN OVER) au point que le doute soit sérieusement permis sur le réalisme du projet de délocalisation entrepris. »

Une prochaine réunion à Bercy est prévue début Mars sur la question de la Loi Florange afin de mesurer les freins à un projet de reprise potentiel.

Enfin, l’Etat s’est engagé à solliciter les dirigeants suisses du groupe GEBERIT afin qu’une table ronde soit organisée avec les délégations syndicales au plus vite et sous l’égide du ministère de l’économie précise l’Intersyndicale ALLIA