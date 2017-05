Saône-et-Loire : un espoir pour les salariés d’Allia de Digoin ?

Après trois semaines de silence, les négociations ont repris entre les syndicats d’Allia à Digoin et la nouvelle direction du groupe. L’usine de Saône-et-Loire pourrait maintenir une quarantaine d’emplois.

On n’avait plus entendu parler d’Allia depuis le 5 avril dernier et la manifestation de ses salairiés en Suisse. Après ce long silence, les syndicats annoncent, pour la première fois, des nouvelles plus positives. Les syndicats ont annoncé cette semaine aux employés des usines Allia de Digoin (Saône-et-Loire) et de la Villeneuve au Chêne (Aube) en assemblées générales « que le projet de fermetures de leurs usines prenait un nouveau virage. »

Une manifestation des salariés d'Allia © Maxppp - photopqrest_eclair

Dans un communiqué, l’intersyndicale explique que « les négociations ont repris après 3 mois de rupture de la discussion entre les partenaires sociaux et la Direction d’ALLIA. Les syndicats remercient au passage le Secrétaire d’Etat à l’Industrie, Christophe Sirugue, et son secrétaire Jean-Luc Belda pour leur médiation ministérielle grâce à laquelle « des avancées appréciables ont pu voir le jour ».

Un nouveau plan de restructuration

Selon l’intersyndicale, l’usine de Digoin maintiendrait une activité à travers 40 emplois, dans une activité de montage packs et la logistique qui y est associée. Un pack sanitaire chez ALLIA consiste "à conditionner un WC, un réservoir et un abattant dans un carton, ce produit offre l’avantage à un plombier ou un particulier d’acheter à un prix compétitif tout le matériel nécessaire à l’installation d’un sanitaire. Ce type de produit a permis à la société ALLIA de gagner des parts de marché ces 10 dernières années dans la grande distribution et est maintenant incontournable dans l’offre qu’elle propose sur le marché français."

A ces 40 emplois s’ajouterai 23 transferts de postes sur le dépôt logistique central de Selles-sur-Cher et 15 emplois pourraient être sauvés sur le site de La Villeneuve au Chêne à travers un projet alternatif mené par un entrepreneur et soutenu par l’association locale de soutien au salariés d’Allia et l’association des SCOOP de France.

Un plan de retraite anticipé

Les organisations syndicales annoncent avoir également amorcé « la négociation d’un plan de retraite anticipé pour les plus de 55 ans, sachant que 30% des salariés se situent dans cette tranche d’âge. Un tiers des salariés pourraient bénéficier du maintien de leurs emplois, 1/3 des salariés d’une pré-retraite, et le dernier tiers pourra piocher les dispositions les plus adaptées à leurs situations personnelles dans le Plan de sauvegarde de l’emploi. »