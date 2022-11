Le prix des sapins va connaître "une petite augmentation", selon un producteur de Haute-Saône

À un mois de Noël , les Francs-Comtois pensent déjà à leurs sapins. “Je reçois pas mal d’appels pour des paquets de branches, pour faire de la décoration, des chemins de table, couronnes", indique ce jeudi 24 novembre sur France Bleu Belfort Montbéliard Cyril Valley, producteur de sapins à Champey (Haute-Saône). Il commence également à honorer des premières commandes de sapins pour des particuliers, "principalement pour faire de la décoration extérieure", précise-t-il.

Cyril Valley sera présent au marché de Noël de Montbéliard qui ouvre ce vendredi. Il tient également un stand devant le Leclerc de Montbéliard. Cette période novembre-décembre est intense pour le producteur de sapin. Ces ventes avant Noël sont le fruit d’un travail qui dure toute l’année. “Il n’y a pas de pause. On va tailler les sapins, on va repiquer les jeunes plants, on va repérer les sapins de différentes tailles, les différents marchés", explique le producteur.

Une légère augmentation du prix du sapin

En cette période d'inflation, il assure que le prix des sapins va connaître "une petite augmentation" cette année de "moins de 1% et pas sur toutes les tailles" en raison de la hausse du coût "des étiquettes, agrafes, etc." Selon Cyril Valley, il faut débourser une trentaine d’euros en moyenne pour un sapin taille standard.

La filière souffre de la sécheresse. "L’an dernier on a enregistré une perte de quasiment 10.000 plants qui ont séché. Et on remarque de plus en plus des pertes sur des sapins qui ont pourtant repris depuis 3/4 ans. Ceux-là sèchent et c’est inquiétant", confie-t-il. Le producteur de sapins a également subi la crise du Covid-19, "puisqu’il n’y a pas eu les festivités dans les collectivités, il n’y a pas eu les marchés locaux". Mais il reste optimiste : "Cela fait plus de 15 ans que je travaille dans ce secteur. Mon père a créé la société il y a plus de 40 ans. On est très optimistes et très impatient de voir nos clients sur les stands", conclut-il.