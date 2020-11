La nouvelle éco : un producteur de sapins du Finistère se met à la vente en ligne et à la livraison à domicile

La sapinière Bleuzen à Langolen, dans le Finistère, s'adapte à la crise sanitaire. A l'approche des fêtes de fin d'année et à l'heure du confinement, le patron vient de se mettre à la vente en ligne et propose, dans un rayon limité, la livraison de sapin à domicile.

Un sapin, produit localement, acheté en ligne, que l'on vient retirer à l'exploitation ou que l'on se fait éventuellement livrer à domicile. Voilà ce que propose la sapinière Bleuzen à Langolen, dans le Finistère, installée sur six hectares où poussent trois essences de résineux.

S'adapter aux nouvelles demandes

"L'environnement actuel est stressant, comme pour chaque commerçant" lance Stéphane Bleuzen, "mais nous avons le droit de vendre, alors nous sommes contents de pouvoir travailler". Alors que le confinement est toujours d'actualité et que les déplacements restent encadrés, le producteur se demande depuis plusieurs semaines "comment les gens vont consommer" et aborder l'achat de cet incontournable des fêtes de fin d'année.

Les sapins peuvent être achetés en ligne et livrés à domicile moyennant 5€ de plus © Radio France - Nicolas Blanzat

Alors, et puisque la période est incertaine à un mois de Noël, il s'est sérieusement orienté vers le numérique. "Nouveau site internet avec possibilité de commande en ligne. Le cliquer-collecter et le drive, les consommateurs vont vers ce type de demande et il faut suivre cette évolution" continue Stéphane Bleuzen dont les sapins sont vendus entre 8€ et 60€. Possibilité de venir choisir le sien dans la plantation, possibilité aussi de le retirer en drive à Quimper.

La livraison proposée pour la première fois

Pour la première fois cette année, il propose aussi de la livraison à domicile. "On va essayer ce service dans un périmètre d'une vingtaine de kilomètres autour de Langolen" moyennant un prix de 5€, "on va s'adapter et essayer de répondre au mieux. C'est une inconnue pour nous."