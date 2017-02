KFC de Saran: six travailleurs sans-papiers soutenus par la CGT

Depuis le 27 janvier, six travailleurs sans-papiers sont interdits d'exercer. Ils faisaient le ménage dans le KFC de Saran depuis près de deux ans, mais leur employeur Europropre, sous-traitant du fast-food, a été épinglé par la DIRECCTE. Ils se sont tournés vers la CGT pour se défendre.

Leur revendication est claire: "on ne demande qu'à travailler". Six travailleurs sans-papiers, maliens et sénégalais, sont interdits d'exercer leur métier d'agent d'entretien depuis le 27 janvier. Plusieurs visites de contrôle de la Direction départementale du travail ont permis de dénoncer l'irrégularité de leur situation. Les inspecteurs ont effectué trois visites de contrôle à KFC et sur leur lieu d'habitation. La DIRECCTE a émis un procès-verbal de travail illicite.

On ne peut pas continuer à travailler comme ça, on veut être régularisé - Dramane Konaté

Pourtant, Alia Sangharé, Dramane Konaté et leurs quatre amis font le ménage au KFC de Saran depuis son ouverture, le 26 mai 2015. Du jour au lendemain, tout était terminé. "Il y a eu un contrôle [ndlr. de la DIRECCTE] et le jour où on est revenu au KFC, [le directeur du KFC de Saran] nous a dit qu'on ne pouvait plus rentrer dans le KFC pour travailler" explique Dramane Konaté.

"Il nous voulait pas avoir de problème. Nous aussi, on lui a dit qu'on ne voulait pas avoir de problème. On a donc été s'inscrire au syndicat pour nous aider à nous faire régulariser. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. On en a marre. On veut être régularisé au lieu de travailler au noir."

Alia Sangharé, Dramane Konaté et leurs quatre amis ont décidé de se tourner vers la CGT pour se défendre. © Radio France - Guillaume Drechsler

Alia Sangharé est sur Orléans depuis dix ans, Dramane Konaté depuis deux ans. "On travaille sept jours sur sept" explique ce dernier. Ces conditions de travail ont été dénoncées par l'union départementale de la CGT-Loiret. "Ils effectuent le ménage le soir de minuit jusqu'à 9h ou 10h le lendemain et 7 jours sur 7 soit 70 heures par semaine et sont payés en-dessous du SMIC" explique Pascal Sudre, secrétaire général de l'union locale CGT d'Orléans. Avant de rajouter: "KFC ne peut pas prétendre qu'il n'était pas au courant de la situation de ces travailleurs. Il est responsable de l'ensemble des salariés travaillant sur son site."

Mais Erwan Tourtelier, le gérant du KFC de Saran, n'en savait rien. "Je l'ai découvert il y a une dizaine de jours, à la suite d'un contrôle inopiné de l'inspection du travail" confie-t-il. "Des personnes qui travaillaient pour une société faisant la sous-traitance de mon nettoyage ont manifestement fait venir dans mon restaurant des personnes sans papiers. Mais ces personnes n'étaient pas les travailleurs en règle chez moi."

A partir du moment où j'ai su que les personnes, pour qui j'avais signé des contrats, n'étaient pas les mêmes, j'ai dû les arrêter - Erwan Tourtelier

La loi est très sévère pour l'employeur faisant travailler volontairement un étranger non muni du titre l'autorisant à travailler en France. L'action pénale peut notamment entraîner jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 15 000 euros. L'amende peut d'ailleurs se multiplier suivant le nombre de travailleurs (deux travailleurs = 30 000 euros d'amende). Ces peines vont jusqu'à dix ans de prison et 100 000 euros d'amende quand l'infraction est commise en "bande organisée."

"J'ai réagi comme il se doit" ajoute le gérant du KFC de Saran. "A partir du moment où j'ai su que les personnes, pour qui j'avais signé des contrats, n'étaient pas en règle, j'ai dû arrêter de les faire travailler. Je suis de bonne foi. Depuis, je suis en contact avec le sous-traitant [ndlr. Europropre] et du coup il a changé ses équipes avec des personnes en règle. Il me fait courir un gros risque."

Les six travailleurs sans papiers ne travaillent plus. Ils étaient ce mercredi 8 janvier à 17 heures devant la préfecture du Loiret, à Orléans, pour tenter de se faire entendre.